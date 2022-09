Personalmangel: Chaos auch am Flughafen Amsterdam Schiphol

Reisende müssen am Amsterdamer Flughafen Schiphol in teils sehr langen Schlangen warten.

Amsterdam. Der Amsterdamer Flughafen Schiphol will Flüge wegen Personalmangel streichen lassen. Aktuell kommt es wieder zu langen Warteschlangen und Trubel.

Der Betreiber des Amsterdamer Flughafens Schiphol hat Fluggesellschaften aufgerufen, Flüge zu streichen, weil es derzeit wegen Personalmangels erneut zu langen Warteschlangen kommt. „Es gibt einen Mangel an Sicherheitspersonal, und die Zahl der wartenden Reisenden nimmt zu“, erklärte das Unternehmen.

Insbesondere im Abflugterminal 3 stauen sich demnach die Fluggäste. Die Airlines seien aufgerufen, Flüge zu streichen. Auf Bildern in den Online-Netzwerken waren lange Schlangen von Reisenden zu sehen. Betroffene berichteten von stundenlangen Wartezeiten.

„Die Mitarbeiter im Terminal tun alles, was sie können, um sicherzustellen, dass jeder heute reisen kann“, versicherte der Flughafenbetreiber. „Aber es besteht leider die Möglichkeit, dass Reisende wegen langer Wartezeiten ihre Flüge verpassen.“ In diesem Fall könnten sie den Flughafen kontaktieren und entschädigt werden.

Im Juli und August war es wegen Personalmangels in Amsterdam und anderen großen europäischen Flughäfen bereits zu chaotischen Zuständen und langen Wartezeiten gekommen. Auch in NRW kam es zu Problemen, etwa in Düsseldorf. Aktuell wird ein Chaos in den Herbstferien berfürchtet.

Schiphol-Chef Dick Benschop führte die Probleme auf die stark gestiegenen Passagierzahlen im Vergleich zu den Corona-Jahren 2020 und 2021 zurück. Sie waren von 70 Millionen im Jahr 2019 auf gut 20 Millionen gefallen, stiegen in diesem Jahr jedoch wieder stark. (AFP)

