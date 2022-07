Parkfest auf Schloss Wissen

Weeze. Uralte Bäume, historische Gemäuer - Musik und Kunst - Schloss Wissen lädt wieder ein zum Parkfest – wie immer für einen besonderen guten Zweck.

Es ist ganz sicher einer der schönsten Plätze für ein launiges Sommerfest: Schloss Wissen, Wasserburg mit jahrhundertelanger Geschichte. Einmal im Jahr, immer am zweiten Julisonntag, laden die freiherrliche Familie von Loe und die Aktiven der Krankenbruderschaft Rhein-Maas zum geselligen Miteinander ein – mit Musik, Kunst und Trödel, kulinarischen Feinheiten und gar einer Führung durchs einstmals fürchterliche Verlies, unter anderem. Und wie immer kommt der Erlös einem guten Zweck zu – er unterstützt die Lourdesreise, die die Krankenbruderschaft Jahr für Jahr organisiert – für gesunde Pilger und vor allem auch für jene, die mit Handicaps unterwegs sind und eine Wallfahrt aus eigenen Kräften nicht stemmen können.

Wie wäre es denn mal mit einer kleinen Bötchentour über den Schlossgraben... Foto: Schloss Wissen

Nach zwei Jahren Corona-Pause öffnen nun am Sonntag, 10. Juli, von 10-18 Uhr, Park, historische Säle und die Familienkapelle ihre Türen. Der Eintritt beträgt für Erwachsene drei Euro, für Jugendliche ab elf Jahre 1,50 Euro.

Mit dem Freiherrn ins Verlies...

Es gibt Führungen, natürlich, und wer mag, kann alte Fotos von Schloss Wissen mitbringen und mit Freiherr Raphael von Loe ins Gespräch kommen. Traditionell beginnt das Parkfest um 10 Uhr mit einem besinnlichen Teil in der Schlosskapelle – dann geht es munter weiter mit einem ganztägigen Kinderprogramm, Theater, Malaktionen, Ponyreiten, Kanufahren.

Auf den Weg nach Lourdes machen sich gesunde und gehandicapte Wallfahrer vom 21. bis 26. September – nicht mit dem Zug wie viele Jahre, sondern mit dem Flugzeug (Sonderflug ab Dortmund). Zu den Programmpunkten in Lourdes gehören u.a. die Lichterprozession und natürlich das gemeinsame Innehalten an der Grotte in Massabielle, wo einst (im Jahr 1858) der 14-jährigen Bernadette die Gottesmutter erschienen ist. Es gibt noch ein paar freie Plätze.

