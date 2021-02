Millionen-Schaden Papierfabrik in Hilden abgebrannt - Brandursache unklar

Kreis Mettmann. Fachleute gehen von mindestens fünf Millionen Euro Sachschaden aus. Die Kreispolizei bittet Zeugen um Hinweise.

Nach dem Brand einer Papierfabrik in einem Gewerbegebiet bei Hilden geht die Polizei "von mindestens fünf Millionen Euro" Sachschaden aus (15. Februar 2021). Über 120 Feuerwehrleute aus dem ganzen Kreisgebiet hatten die 40 mal 50 Meter große Produktions- und Lagerhalle nicht retten können - sie brannte vollständig aus.

Die Einsatz waren am gestrigen Sonntag gegen 16.30 alarmiert worden; da stand die in einem Gewerbegebiet an der Heinrich-Hertz-Straße im Westen der Stadt gelegene Halle bereits im Vollbrand. Flammen und starker Rauch waren weithin sichtbar.

Löschwasser gefror bei eisigen Temperaturen

Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig; bei eisigen Außentemperaturen gefror das Löschwasser. Gegen 18.50 Uhr war der Brand den Angaben zufolge unter Kontrolle. Nachlöscharbeiten zogen sich noch die ganze Nacht und den heutigen Montag durch.

Brandermittler der Polizei inspizierten den Brandort, kamen aber zu keinem eindeutigen Ergebnis. Zur Ursache des Feuers gab es zunächst keine Angaben. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu unter der Rufnummer 02103 / 898 6410 melden.