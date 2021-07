Pandemie: Niederlande impfen nun Jugendliche gegen Corona

Den Haag. In den Niederlanden können sich nun auch Minderjährige mit dem Stoff von Biontech-Pfizer gegen Corona impfen lassen. Terminvergabe startet.

In den Niederlanden können sich nun auch 12- bis 17-Jährige gegen das Coronavirus impfen lassen. Ab Freitag können Jugendliche Termine für eine Impfung mit dem Stoff der Hersteller Pfizer und Biontech ausmachen, wie die Regierung in Den Haag mitteilte.

Damit folgt das niederländische Gesundheitsministerium einer Empfehlung des Gesundheitsrates. Bisher konnten nur Jugendliche mit Vorerkrankungen geimpft werden. In der EU dürfen 12- bis 17-Jährige nur mit dem Impfstoff von Biontech und Pfizer geimpft werden.

Minderjährige auch vor schwerem Coronaverlauf bedroht

Die Vorzüge einer Impfung würden auch bei Jugendlichen schwerer wiegen als mögliche Nachteile, so die niederländische Regierung. Kinder und Jugendliche würden zwar nur sehr selten schwer an Covid-19 erkranken, schreibt Gesundheitsminister Hugo de Jonge in einem Brief an das Parlament.

Aber auch Minderjährige müssten in Krankenhäusern behandelt werden und einige litten langfristig unter den schweren Folgen. Ein hoher Impfgrad in der Bevölkerung könne auch eine vierte Infektionswelle durch die sich zunehmend verbreitende Delta-Variante im Herbst verhindern.

Corona in den Niederlanden: Weitere Informationen

Die EU-Krankheitsbekämpfungsbehörde ECDC hatte vergangene Woche prognostiziert, dass diese Variante bis Ende August 90 Prozent der Corona-Neuinfektionen in Europa ausmachen könnte. Auch in den Niederlanden gibt es Sorge vor einer neuen Welle. Hier waren jüngst fast alle Corona-Maßnahmen außer Kraft gesetzt worden.

Covid-19-Immunisierung von Kindern bleibt umstritten

In Deutschland können Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren seit dem 7. Juni gegen das Coronavirus geimpft werden. Da einige Erwachsene noch nicht geimpft sind und es weltweit nicht genügend Corona-Impfstoff gibt, ist die Immunisierung von Kindern umstritten.

Schließlich leiden Kinder nur sehr selten unter schweren Covid-19-Erkrankungen. Andererseits kann ihre Impfung dazu beitragen, einen Gemeinschaftsschutz, die sogenannte Herdenimmunität, zu erreichen. (red./dpa/AFP)

