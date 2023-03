Die letzten Testzentren in den Niederlanden werden nun geschlossen (Symbolbild).

Quarantäne Pandemie: Letzte Corona-Regeln in den Niederlanden verfallen

Den Haag. In den Niederlanden sind die letzten Corona-Empfehlungen zu Isolation und Tests verfallen. Aufnahmen auf den Intensivstationen aber gestiegen.

Gut drei Jahre nach der ersten Corona-Infektion haben die Niederlande auch die letzten Regeln zur Eindämmung der Pandemie gestrichen. Dabei handelte es sich allerdings nicht mehr um gesetzliche Pflichtmaßnahmen, sondern um sogenannte „adviezen“, also offizielle Handlungsempfehlungen.

Deren Aufhebung betrifft die Test- und Isolationsempfehlung. Menschen in den Niederlanden wird demnach nicht mehr geraten, sich bei Beschwerden selbst zu testen und zu Hause bleiben, teilte die Regierung am Freitag in Den Haag mit.

Eine Corona-Infektion werde ab sofort wie andere gewöhnliche Infektion der Atemwege behandelt, sagte Gesundheitsminister Ernst Kuipers. „Man könnte es auch eine Art Grippe nennen.“ Nach Rücksprache mit ihrem Arbeitgeber könnten Erkrankte sogar arbeiten.

Die weitaus meisten Menschen im Nachbarland hätten inzwischen Abwehrkräfte entwickelt, so dass die Folgen einer Infektion viel weniger schwerwiegend seien. Die letzten Testzentren werden nun geschlossen. Im Frühjahr soll es auch keine neue Impfkampagne geben.

Zur Zeit werden noch täglich Menschen mit Covid-19 in Krankenhäuser eingeliefert, etwa 900 Covid-Erkrankte werden aktuell stationär behandelt. Nach Angaben des niederländischen Gesundheitsinstitutes RIVM war die Zahl der Covid-Aufnahmen auf den Intensivstationen zuletzt wieder gestiegen.

Die Zahlen der neuen Covid-Todesfälle werden hingegen nicht mehr wöchentlich veröffentlicht. Die Inzidenz liegt bei 18, ist aber wegen mangelnder Erfassung der Fälle kaum mehr repräsentativ. (mh/dpa)

