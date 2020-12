Paketrückgabe: DHL-Filialleiter rechnen mit großem Andrang

Duisburg Da viele Einzelhändler während des Weihnachtsgeschäfts nicht öffnen durften, kauften viele ihre Geschenke online. Nun drohen Schlangen.

Die Weihnachtstage sind vorbei, der Festtagsstress nimmt langsam ab. Zeit, um Kraft zu tanken – wäre da nicht dieses eine Geschenk, mit dem keiner so recht etwas anfangen kann. Jahr für Jahr werden Millionen Pakete zwischen Weihnachten und Neujahr umgetauscht. Ein Vorgang, auf den die DHL-Mitarbeiter vorbereitet sind. Doch weil wegen Corona Einzelhändler wochenlang nicht öffnen durften und viele Geschenke im Internet bestellt wurden, droht ein besonders großer Andrang. Wir haben uns in drei Filialen umgehört.

„Der Schein trügt“, sagt Dominic Rost, Inhaber der DHL-Filiale am Duisburger Kometenplatz. „Bis jetzt ist es noch ruhig, aber nachmittags ab 15 Uhr ist hier wieder viel los.“ Rost steht hinter dem Schalter, die Atemmaske hoch über die Nase gezogen. Es ist Mittag und während der Filialleiter spricht, bedient eine Mitarbeiterin einen Mann mit weißem Pudel an der Leine. Lediglich drei Kunden befinden sich in dem Geschäft. „Ich wüsste keinen Tag, an dem hier in den vergangenen Wochen keine Schlange bis nach draußen stand“, erzählt Rost. Vor allem gegen 17 Uhr herrsche in der Filiale Hochbetrieb.

Lange Schlangen bis vor die Eingangstür

Dass es über Weihnachten hektisch werden könne, sei keine Überraschung. „Aber durch Corona ist es eindeutig mehr geworden“, so Rost. „Wir gehen davon aus, dass es jetzt bald mit den Retouren losgeht.“ 15 Kunden dürften sich aktuell zeitgleich in dem Geschäft aufhalten. Da sei es kaum vermeidbar, dass die Leute gegen Nachmittag auch mal vor der Eingangstür warten müssten.

„1,6 Milliarden Pakete haben wir 2019 bundesweit transportiert“, sagt Achim Gahr, DHL-Pressesprecher in NRW auf NRZ-Anfrage. „In diesem Jahr liegen wir bei 1,8 Milliarden Paketen.“ Ein Plus von etwa 13 Prozent. Wenn man dieser Rechnung folge, werde vermutlich auch die Anzahl der Retouren über Weihnachten in ähnlichem Maße steigen. Überfüllte DHL-Filialen seien aber eher unwahrscheinlich. „Wir haben 2020 allein 2000 neue Packstationen aufgemacht“, so Gahr.

Filiale in Duisburg: 20 Prozent mehr Retouren

In der DHL-Filiale am Duisburger Franz-Lenze-Platz ist es am Montagmittag ruhig. „Bei uns wurden schon im November mehr Pakete abgegeben als im vergangenen Dezember“, sagt Inhaber Ulrich Fest, während er eine ältere Dame bedient. Der große Andrang beginne aber erst nachmittags. „Wir liegen aktuell bei rund 20 Prozent mehr Retouren als im Vorjahr.“ Bei einer erlaubten Zahl von maximal drei Kunden gleichzeitig staue sich auch hier die Schlange schnell bis auf die Straße.

Ob die neuen Packstationen tatsächlich für Entlastung sorgen, mag Fest nicht so recht beurteilen. Insbesondere ältere Kunden würden sich auf das kontaktlose Angebot erfahrungsgemäß weniger einlassen. „Teilweise kommen sie mit der Technik auch einfach nicht klar“, meint der Inhaber. Während des Gesprächs betreten im Abstand von wenigen Minuten immer wieder neue Kunden den Laden, geben ihre Pakete ab und huschen wieder nach draußen in die Kälte.

Filialleiterin: „Hier herrscht Chaos“

Deutlich voller ist es gegen 13.30 Uhr in der DHL-Filiale im Hamborner Kaufland. „Hier herrscht Chaos“, sagt Ulla Blödorn. Die Filialleiterin deutet mit dem Finger auf einen Berg an Paketen. „Gucken sie selbst – das ist alles von den letzten zwei Stunden.“ Im Gegensatz zu anderen Filialen beginne die Hektik hier bereits ab 7 Uhr. „Bei uns wird die Abgabe der Geschenke verbunden mit dem Einkauf“, erklärt Blödorn.

Die Filialleiterin stelle sich auf stressige Tage ein. „Das ist ja heute erst der erste Tag, an dem die Leute ihre Geschenke zurückschicken.“ Während Blödorn spricht, stellen sich zwei weitere Kundinnen mit Paketen auf den Armen an. „Sehen Sie?“, sagt die Filialleiterin schulterzuckend. „Das geht jetzt bis zum 6. Januar so weiter.“