Osterferien: Stau-Alarm auf Autobahnen Richtung Niederlande

An Rhein und Ruhr. Weil ein Holland-Urlaub in den Osterferien Tradition hat. Wo volle Autobahnen und Staus Richtung Grenze und in den Niederlanden erwartet werden.

Wie bereits im vergangenen Jahr rechnet der Allgemeine Deutsche Autoclub (ADAC) über Ostern mit vielen Staus in Nordrhein-Westfalen – besonders in Richtung niederländischer Grenze. Denn gerade das Nachbarland von NRW wird über Ostern hoch frequentiert. „Die Niederlande sind eines der beliebtesten Urlaubsziele für NRW“, heißt es seitens des ADAC NRW. „Sie sind wegen der kurzen Anreisezeiten besonders attraktiv.“

Deshalb müsse mit erhöhtem Verkehrsaufkommen auf den Autobahnen in die Niederlande und an den Grenzübergängen gerechnet werden. „Ein bisschen mehr Zeit einzuplanen, wenn man in die Niederlande will, schadet nicht“, so ADAC-Sprecher Müther. Und er hat einen Tipp: auf Wohnwagen achten. Denn die Camping-Saison hat begonnen. „Wer hinter einem Wohnwagen fährt, sollte aufpassen. Denn die Anhänger könnten ins Schlingern geraten.“

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus dem Nachbarland mehr verpassen? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Niederlande-Newsletter!+++

Über die Feiertage zieht es generell viele Menschen an die Nordseeküste, ob in Deutschland oder in den Niederlanden: Der ADAC erwartet deshalb besonders auf den Strecken nach Norden wie der A1 (Köln - Dortmund - Bremen - Hamburg) und der A31 (Bottrop - Emden) sowie auf den Strecken direkt in die Niederlande wie der A40 (Dortmund - Essen - Duisburg - Straelen) ein erhöhtes Verkehrsaufkommen. Mit Staus und stockendem Verkehr sollten Autofahrer während der Osterferien auch auf dem gesamten Kölner Autobahnring (A1/A3/A4) rechnen.

Auch in den Niederlanden selbst kann traditionell mit erhöhtem Stauaufkommen gerechnet werden, vor allem an den Feiertagen selbst. „In den Niederlanden hat man alleine an den Ostertagen frei, es gibt keine Osterferien“, heißt es seitens des niederländischen Autoclubs ANWB. „Darum erwarten wir vor allem an den Ostertagen ein erhöhtes Aufkommen.“ Am Freitag sei insbesondere mit Staus im Süden des Landes rund um Arnheim zu rechnen.

Staus und viel Verkehr an Ostertagen erwartet

Auf deutscher Seite ist die Prognose für die Ostertage ähnlich. „Wir gehen davon aus, dass viele Reisende die Feiertage für einen Kurztrip nutzen oder ihren Urlaub in den Ferien um Karfreitag und Ostermontag verlängern. Außerdem finden an Ostern gerne Familienbesuche statt“, sagt Roman Suthold, Verkehrsexperte des ADAC in NRW.

Vollere Autobahnen sind laut Automobilclub besonders am Gründonnerstag (6. April) und über Ostern zu erwarten. Bereits im vergangenen Jahr habe es mehr und deutlich längere Staus als in den Pandemie-Jahren 2020 und 2021 gegeben. Ein Stau-Chaos wie in den Zeiten vor Corona sei aber auch 2022 ausgeblieben, teilte der ACAC mit. (mh/dpa)

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niederrhein