Zum Arbeiten über die Grenze: Das gehört am Niederrhein auch zum Alltag.

Niederlande Online-Jobmesse: Arbeitschancen in der Grenzregion entdecken

Wesel/Niederlande. Interesse, jenseits der Grenze zu arbeiten? Arbeitsagentur veranstaltet deutsch-niederländische Online-Jobmesse „Currywurst trifft Frikandel“.

Die virtuelle Job- und Infomesse „Currywurst trifft Frikandel 3.0“ stellt am Dienstag, 5. September, von 10 bis 15 Uhr berufliche Perspektiven in den Niederlanden und in Nordrhein-Westfalen vor.

Bereits zum dritten Mal veranstaltet die Agentur für Arbeit Wesel mit der niederländischen UWV Gelderland en Midden Zuid und UWV Noord- en Midden-Limburg sowie der Euregio Rhein-Waal die Online-Veranstaltung. Sie soll einen Überblick über offene Stellen und Infos zur Arbeitskultur und sozialen Sicherung bieten.

Mitmachen können Interessierte mit oder ohne Anmeldung unter: www.europeanjobdays.eu/en/event/currywurst-meets-frikandel-30. (red.)

