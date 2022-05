„Oh Maria hilf“ - der direkte Draht nach oben

Marlies Kühnen hat in ihrem Geschäft „Königin der Niederlande“ eine vermehrte Nachfrage an Friedenskerzen festgestellt.

Kevelaer. Kerzen sind nach wie vor der Renner – Friedenskerzen gehen gerade besonders gut. Die Devotionaliengeschäfte in Kevelaer bieten aber noch mehr...

Am 1. Mai war es nach zwei Jahren Corona-Zwangspause wieder so weit: Mit drei symbolischen Hammerschlägen und einer Messe in der Marien-Basilika ist im nach Altötting wichtigsten deutschen Wallfahrtsort die Saison eröffnet worden. Vor Corona kamen jedes Jahr rund eine Million Besucher in die Marien-Stadt Kevelaer und siebzig bis achtzig Prozent davon, so schätzt Rainer Killich, Generalsekretär der Wallfahrt, haben religiöse oder spirituelle Gründe für den Besuch.

Zwei Jahre lang ging wegen der Corona-Pandemie die Besucherzahl um Dreiviertel zurück, Wallfahrten fielen aus. Wenn die Besucher ausbleiben, leidet auch der Devotionalienhandel rings um die berühmte Basilika.

Für den Frieden

Kerzen – gehen immer. Foto: Jakob Studnar / FFS

In diesem Jahr sind die Geschäftsleute wieder vorsichtig optimistisch. Schon vor Beginn der Wallfahrtssaison zeichnete sich in den Devotionalienläden ein Anziehen der Konjunktur für ihre Produkte ab, sagt Stefanie Janetschke vom „Kerzenhaus“ gleich neben der Basilika. Rosenkränze gingen derzeit gut, schließlich sei Marienmonat. Der große Verkaufsschlager dieser Wallfahrtssaison steht wohl bereits fest: „Wir haben vermehrt Aufträge für Friedenskerzen gehabt und verkaufen auch viele Friedenskerzen“, so Janetschke.

„Königin der Niederlande“

Auch fünf Häuser weiter, in der „Königin der Niederlande“, gehen die Opferkerzen mit Friedenstaube in den Farben der Ukraine besonders gut, sagt Geschäftsführerin Marlies Kühnen. Im April habe sie 200 bis 250 Stück verkauft, und sie erwartet, dass noch einige hundert dazu kommen. Sie verdient daran nichts, behält lediglich die Selbstkosten ein: „Von jeder verkauften Opferkerze geht ein Euro an die Ukraine-Hilfe.“

Michael Helgers inmitten seiner Krippenwelt. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Auch im Internet-Shop von „Christliche Kunst Bauer“ wurden in den letzten zwei Monaten mehr Kerzen von Kevelaer mit dem Spruch „Oh Maria hilf“ oder „Maria schütze uns in dieser Not“ nachgefragt als sonst, erzählt Besitzer Michael Helgers, „aber wir erfahren natürlich nicht die Motive, warum die Leute eine solche Kerze bestellen.“ Die Kriegsangst könnte ein Grund sein.

Corona sorgte für Einbußen – die Pilger blieben aus

Ohne Online-Handel kommt inzwischen kein Devotionalienhändler mehr aus. Für Helgers war das erste Pandemie-Jahr das schlimmste: „Da hatten wir etwa 35 Prozent im ganzen Jahr weniger Umsatz. Im letzten Jahr waren es gut zwanzig Prozent weniger.“ Nun hofft er, in etwa wieder an die Vor-Corona-Zeit anschließen zu können. Aber ganz sicher ist er sich nicht, denn Wallfahrt sei auch Tradition, und wenn die einmal unterbrochen wurde, müsse sie erst wieder neu entstehen. Aber er setzt auf die Treue der Pilger.

Weniger Pilger, weniger Verkauf

Marlies Kühnen beziffert die Verluste durch Corona noch höher als Helgers: „Die Einbußen lagen weit über fünfzig Prozent.“ Einige der sieben Devotionalienhändler in Kevelaer verkaufen längst auch nicht-religiöse Kerzen oder touristische Souvenirs, um den Umsatz aufzubessern. Michael Helgers allerdings verzichtet darauf, denn er wolle sein Sortiment nicht verwässern: „Wir wollen ein markantes Geschäft sein, das sich auf eine spezielle Produktgruppe spezialisiert hat. Da liegt unsere Stärke.“ Allerdings lebt auch Helgers nicht nur von der Wallfahrt. Einen Teil des Umsatzes macht er mit Kommunionsandenken und vor allem mit hochwertigen Weihnachtskrippen.

Maria mit dem Kinde lieb… Foto: Jakob Studnar / FFS

In Kevelaer haben in den vergangenen Jahren einige Läden, die sich auf religiöse Kunst und Kerzen spezialisiert hatten, ihre Pforten geschlossen. „Vielen fehlten die Nachfolger“, erläutert Kühnen. „In unserem Bereich muss man bereit sein, auch sieben Tage die Woche zu arbeiten“, und das wollten junge Leute nicht mehr auf sich nehmen. Auch die Zahl der Pilger habe sich erheblich verringert, so Helgers. Vor vierzig Jahren seien Wallfahrtsprozessionen noch fast einen halben Kilometer lang gewesen. „Heute sind das noch Gruppen von fünfzig, hundert, hundertfünfzig Leuten.“

Wie viele Pilger es genau jedes Jahr nach Kevelaer zieht, weiß man auch im Wallfahrtsbüro nicht zu sagen.

Marlies Kühnen bezieht ihre Waren größtenteils aus Deutschland, sie werden teilweise sogar in Kevelaer hergestellt. Auch Helgers kauft viel in Deutschland ein, manches komme allerdings auch aus Tirol. Der Geschmack der Kunden habe sich in den letzten Jahren gewandelt, sagen beide. So bietet Marlies Kühnen inzwischen Artikel an, die Kinder ansprechen, und sie hat auch zahlreiche LED-Kerzen im Sortiment. Die würden gerne für ältere Menschen genommen.

Um 15 Uhr wird gesegnet Seit dem Jahr 1642 ist Kevelaer Marienwallfahrtsort – und kurze Zeit danach haben sich dann auch schon die ersten Kerzenverkäufer-innen dort niedergelassen. Religiöse Andekne kann man auch heute noch in jeder Pilgerandacht in der Basilika – in der Wallfahrtszeit bis Ende Oktober täglich um 15 Uhr – segnen lassen. Man kann auch Dinge, die gesegnet werden sollen, an der Pforte des Priesterhauses am Kapellenplatz abgeben – und wenig später geweiht wieder abholen. Infos dazu an der Pforte des Priesterhauses, Telefon: 0 28 32 – 9 33 80.

Michael Helgers erinnert sich, dass er früher viele große Holzkreuze verkauft hat, mit geschnitztem oder gegossenem Corpus: „Die waren sechzig, achtzig Zentimeter groß.“ Heute seien die Kreuze aus Schiefer, Glas oder aus Bronze: „Und sie sind sehr, sehr viel kleiner.“ Die heute so beliebten Handschmeichler – eine Medaille, ein Kreuz oder eine Bronzeplakette, die die Menschen in Notzeiten als Stütze in die Hand nehmen – die gab es vor fünfzehn Jahren noch gar nicht.

