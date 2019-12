Oberhausen. Vor fünf Jahren ist der gesetzliche Mindestlohn in Kraft getreten. Das Sealife in Oberhausen zahlt einen Hauch mehr. Anstieg ab 1. Januar 2020.

Oberhausener Sealife-Mitarbeiter profitieren vom Mindestlohn

Wenn am 1. Januar das neue Jahrzehnt frisch geboren ist, feiert der Mindestlohn bereits seinen fünften Geburtstag. Für Sebastian Krüger ein kleiner Grund zum feiern. Denn seitdem es den Mindestlohn gibt, sei es für ihn einfach, seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, sagt der Mitarbeiter und Betriebsratsvorsitzende des Oberhausener Meerwasseraquariums Sealife.

Sebastian Krüger arbeitet als Besucherführer im Sealife. Er erklärt den Kindern die Welt der Meere. „Ich liebe meinen Job“, sagt er. „Es ist cool, über Naturschutz zu erzählen und Kinder zum Lächeln zu bringen. Und wenn ich es schaffe, davon meinen Kühlschrank voll zu bekommen, ist es umso besser“, sagt er. Sein Kühlschrank ist voll – und es sei inzwischen leichter geworden, ihn zu füllen. Als er vor rund zehn Jahren in Oberhausen anfing, habe er sieben Euro pro Stunde erhalten. Ab dem nächsten Jahr bekommen Berufsanfänger 9,38 Euro.

9,38 Euro? Dabei haben ab dem 1. Januar 2020 Arbeitnehmer prinzipiell Anspruch auf 9,35 Euro pro Stunde, drei Cent weniger. Das hat seine Richtigkeit, denn das Sealife zahlt seinen Mitarbeitern einen Hauch mehr als Mindestlohn, es hatte damals bei der Einführung vorgegriffen. Derzeit liegt der Mindestlohn noch bei 9,19 Euro. Auch im kommenden Jahr stehe wieder eine Erhöhung zwischen drei bis vier Prozent an, sagen van Eicken und Krüger.

„Wir haben nicht einen Arbeitsplatz durch den Mindestlohn verloren“

Auch Birgit von Eicken, stellvertretende Betriebsratsvorsitzende des Sealife, kann dank des Mindestlohns inzwischen ihre Wohnung allein bezahlen. „Und wir haben nicht einen Arbeitsplatz durch den Mindestlohn verloren“, meint sie mit Blick auf die damaligen Befürchtungen, dass der Mindestlohn Arbeitsplätze vernichten würde. Aus ursprünglich 60 Mitarbeitern wurden 150, als das Oberhausener Aquarium noch den Abenteuerpark mit dem Pinguinhaus betrieb. Der ist allerdings inzwischen auch passé.

Als der Park dann wieder geschlossen wurde, wurden zwar auch weniger Mitarbeiter gebraucht. Aber knapp 90 sind es immer noch, die hier als Aquaristen, in der Gastronomie, im Shop, an der Kasse, im Büro oder als Besucherbetreuer arbeiten. Allerdings, und das ist dem Betriebsrat ein Dorn im Auge, sind 30 Prozent der Mitarbeiter Vollzeit angestellt, 70 Prozent in Teilzeit. „Wir arbeiten daran“, sagt Sebastian Krüger, der das Verhältnis eher umkehren möchte. Denn: Wer hier in Teilzeit arbeitet, muss seinen Lohn aufstocken.

Ein paar Cent über den Mindestlohn liegt der Verdienst der Mitarbeiter im Sealife. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Doch seitdem es den Mindestlohn gebe, müssten weniger Kollegen aufstocken, bemerkt Birgit von Eicken. Waren es vor einigen Jahren noch zwölf Kollegen, die ihren Lohn aufbessern musste, seien es jetzt vielleicht noch zwei. Allerdings gehöre zur Wahrheit auch, dass sich die Arbeit unterdessen immer mehr verdichtet habe. In derselben Zeit sei mehr zu tun, berichtet der Betriebsrat.

Besuch anderer Freizeitparks

Gleichzeitig lobt er, dass die Mitarbeiter einige Benefits erhalten. So dürften sie kostenfrei mit ihren Familien die anderen Freizeitparks der Gruppe, zum Beispiel das Dungeon in Hamburg, besuchen, bekämen mit 150 Euro pro Stunde übergangsweise Boni für kurzfristige Krankheitsvertretungen, Gutscheine für die Kantine und die Ankleidezeit werde als Arbeitszeit berechnet.

Alles gut und schön, doch ein Tarifvertrag würde noch auf der Wunschliste der Betriebsräte stehen. Es bleibt abzuwarten, ob sich die dänischen Inhaber zukünftig verhandlungsbereiter zeigen als die Briten. Denn Merlin Entertainment, zu dem das Sealife ebenso gehört wie das Lego-Land oder der Heidepark Soltau, ist kürzlich an Kirkbi verkauft worden. In der Vergangenheit kritisierte der Betriebsrat, dass er eigentliche Selbstverständlichkeiten stets hart erkämpfen müsse. Dazu gehörten beispielsweise Lohnfortzahlungen bei Krankheit oder Urlaub. Für sein Durchsetzungsvermögen erhielten die Arbeitnehmervertreter des Oberhausener Aquazoos 2019 den Deutschen Betriebsrätepreis.

Sebastian Krüger schaut gespannt auf die Mindestlohnentwicklung. Während seine Vertreterin Birgit von Eicken für eine Erhöhung auf rund 12 Euro plädiert, damit der Mindestlohn für die spätere Rente reicht, schwebt Krüger ein anderes Modell vor. Er schlägt vor, den Mindestlohn an den Umsatz des Unternehmens zu koppeln. Damit würden kleine Firmen wie beispielsweise Frisöre nicht belastet. Arbeitgeber, die es sich leisten können, sollten den – dann höheren – Mindestlohn zahlen. In dem Zusammenhang spricht er sich für ein Ampelsystem aus. Wer den Mindestlohn zahlt, die Angestellten gut behandelt und Vergünstigungen bietet, bekommt eine grüne Auszeichnung. Und das sollten dann auch die Kunden mit ihren Besuchen oder Einkäufen honorieren.