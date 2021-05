Herausgeber Heinrich Meyer (links) mit NRZ-Chefredakteur Manfred Lachniet am Baldeneysee in Essen.

Essen. Wegen der Corona-Pandemie wird der NRZ-Wandertag in diesem Jahr zur Wanderwoche. Am Essener Baldeneysee ist am Freitag der Startschuss gefallen.

Optimismus ist ja eine ganz wichtige Tugend in diesen Zeiten. Während der Wetterbericht am Freitagmorgen noch einen eher verregneten Tag ankündigte, obsiegte am Ende die Sonne über die Wolken, und so zog es etliche Freunde des NRZ-Wandertages an den Baldeneysee im Essener Süden. So könnte es doch mit etwas Glück auch am Wochenende sein. Schön wäre es ja – nicht nur für die Wanderer...

„Ich bin seit 30 Jahren mit dabei und bringe zu jedem NRZ-Wandertag Freunde aus allen möglichen Städten der Umgebung mit. Meist laufen wir dann die große Runde und trinken hinterher jeder zwei Bier“, sagte uns der Niederrheiner Henning Scherflein (68). Diesmal jedoch verzichtete er auf seine sonst größere Gruppe – natürlich wegen Corona.

NRZ-Wanderwoche: Noch bis Pfingstsamstag mitlaufen

Und auch wir von der NRZ haben den so beliebten Wandertag arg einschränken müssen. So hatte es im Vorfeld die sorgfältige Beratung mit Ordnungs- und Gesundheitsamt ergeben.

Etliche Freunde des NRZ-Wandertages zog es an den Baldeneysee. Foto: Fabian Strauch / Funke Foto Services

Dennoch wollte der niederrheinische Rentner Scherflein die gewohnte Wanderrunde nicht missen. „Schade nur, dass es diesmal keinen Stempel für den Wanderpass gibt“, meinte er. Und auch auf die blinkende Wandermedaille müssen die Teilnehmer diesmal leider verzichten. Genau das betrübt uns bei der NRZ auch, aber wegen Corona-Bestimmungen müssen wir größere Ansammlungen vermeiden.

Somit gab es auch an Christi Himmelfahrt keinen offiziellen Starttermin mit dem Oberbürgermeister und auch nicht wie sonst üblich das entspannte Miteinander beim Ziel mit Musik, Bier und Bratwurst.

Trotz alledem: Aus dem Wandertag haben wir ja eine Wanderwoche gemacht, und darum kann jede und jeder noch bis Pfingstsamstag mitlaufen.

NRZ-Wanderquiz: Es gibt tolle Preise zu gewinnen

Die Strecken am Essener Baldeneysee sind ausgeschildert. Foto: Fabian Strauch / Funke Foto Services

Die beiden Strecken (8,9 und 17,2 Kilometer) sind ausgeschildert. Festes Schuhwerk sollten sie anziehen. Und bitte an die Getränke denken, denn auf der Strecke gibt es diesmal möglicherweise keinen Nachschub.

Und das Wetter? Ja, das wird schon. Für alle Fälle die Regenjacke einpacken. Geübte Wanderer kennen das. Hauptsache raus an die frische Luft und die schönen Aussichten am Baldeneysee genießen.

Außerdem haben wir uns diesmal ein Wanderquiz ausgedacht. Fünf oder zehn nicht allzu schwere Fragen sind (je nach Strecke) zu beantworten. Wer uns seine Antworten schickt, kann tolle Preise gewinnen. Der Hauptgewinn: eine Fahrt im Heißluftballon. Bei Sonnenschein.

Mehr Infos und die Quizfragen für die Strecke finden Sie unter unter nrz.de/wanderwoche

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niederrhein