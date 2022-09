NRZ-Aktionstag in Moers. Stöbern durch 75 Jahre Geschichte

Im Leserladen Moers. Beim großen NRZ-Aktionstag im Leserladen in Moers können Sie sich Ihre Lieblings-NRZ-Titelseite ausdrucken lassen. Und mit uns plaudern...

Das gibt es nun wirklich nicht jeden Tag, unter uns: Das gibt es nicht mal an Weihnachten! Sie können mit der NRZ-Kolumnen-Fee Maike Maibaum plaudern über Gott und die Welt (oder so). Sie können sich zu Stephan Hermsen auf die grüne Couch setzen und über die „Seite 3“ Ihrer NRZ philosophieren (ist zumindest einen Versuch wert). Sie können sich mit Jens Dirksen über Pflanzwunder und Gartenabenteuer austauschen (ein tagefüllendes Programm). Und Sie können sich von Thomas Plaßmann erzählen lassen, wie man als Karikaturist politische Aktualitäten mit dem Zeichenstift einfängt (zum Beispiel). Und auch Ralf Kubbernuß ist dabei, der stellvertretende Chefredakteur der NRZ. Am Freitag, 30. September, 11-14 Uhr, wird es vergnüglich und informativ in unserem feinen Leserladen am Königlichen Hof 4 in Moers, direkt am Busbahnhof, mitten in der Stadt.

Wir öffnen unser digitales Zeitungsarchiv

Die Mitarbeiterin des Leserladens, Gabriele Przezbor, holt eine frischgedruckte „alte NRZ-Seite“ aus dem Gerät. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Die geballte Autorinnen- und Autorenkompetenz der NRZ wird da sein – auch die aus der Moerser Lokalredaktion und sogar die der Niederrheinredaktion – um mit Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, einem besonderen Tag ein besonderes Ambiente zu geben: Die NRZ öffnet ihr digitales Zeitungsarchiv – das haben bislang wirklich nicht viele Zeitungen hinbekommen! Sie können künftig im elektronischen Archiv durch Zeiten und Ereignisse stöbern – und zwar von heute an 75 Jahre zurück, Tag für Tag. Und das Team Leserladen ist wie gewohnt den ganzen Tag über für Sie da, heißt: 10-18 Uhr.

Ihre Lieblingsseite auf feinem Papier….

Und weil es ein besonderer Tag ist, können Sie sich Ihre (historische) Lieblings-NRZ-Titelseite ausdrucken lassen, auf extra feinem dickeren Papier – zum Aktionspreis. Künftig werden Sie diesen Service Ihrer Zeitung zu den üblichen Öffnungszeiten des Leserladens immer nutzen können. Geht ganz einfach: Sie wollen vielleicht eine ganz bestimmte Titelseite eines ganz besonderen Tages verschenken (als Geschenk zum Geburts- oder Hochzeitstag, als Erinnerung an ein bewegendes Ereignis) – dann suchen Sie gemeinsam mit dem Leserladen-Team die entsprechende Seite am Bildschirm aus, im Bibliothekskeller der NRZ wird das Exemplar dann Minuten später ausgedruckt – auf hochwertigem 190 Gramm Papier. Statt neun Euro gibt’s dieses Angebot am Freitag für fünf Euro. Und der NRZ-Service sieht sogar vor, dass die Seite im Format von 340 x 480 mm in einem stabilen Versandumschlag innerhalb von drei bis fünf Werktagen an Ihre Wunschadresse geschickt wird. Sie können online ja mal lünkern: nrz.de/titelseite – Gutscheincode: ZEITREISE5.

Seitenweise Geschichten und Geschichte… Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Wer lieber Papier in den Händen hält und das Rascheln von prall gefüllten Zeitungsseiten liebt – im Bibliothekskeller lagern dicke Zeitungsbände, die 75 Jahre Zeitgeschehen dokumentieren.

Natürlich können Sie auch „richtig“ schmökern – in alten Zeitungsbänden

Gern werden die Damen des Leserladen-Teams Ihnen einen Wälzer zum Schmökern holen, Sie nehmen gemütlich Platz auf der grünen Couch und lassen Geschichte und Geschichten auf sich wirken. Ihnen zur Seite stehen Sandra Blank, Kerstin Hozjan, Anja Joisten, Gabriele Przezbor oder Kerstin Schürmann. – Freitag können Sie auf der Grünen Couch denn auch mit uns plaudern, wie gesagt: Zwischen 11 und 14 Uhr erwarten wir Sie…

