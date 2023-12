NRW-Weihnachtsmärkte: Wo Besucher ihr Geld lassen

Der Weihnachtsmarkt am Centro in Oberhausen hat in diesem Jahr aufgrund des oft schlechten Wetters nicht so viele Gäste wie gewohnt.

An Rhein und Ruhr Das schlechte Wetter der vergangenen Wochen trübt die Stimmung auf den Weihnachtsmärkten. Wie das Zwischenfazit bei den Verkaufsständen ausfällt.

Der Regen will an diesem Tag einfach nicht aufhören. Dennoch haben sich auf dem Weihnachtsmarkt am Centro Oberhausen viele hundert Besucher eingefunden, die an den zahlreichen Buden entlangschlendern. Beim Gang in das Einkaufszentrum stellt man dann aber fest: Drinnen ist es deutlich voller. Traditionell ist die Vorweihnachtszeit für das größte Einkaufszentrum Deutschlands eine der umsatzstärksten Phasen des Jahres. Aber: In diesem Jahr sorgt das anhaltend schlechte Wetter dafür, dass viele Besucher den Weihnachtsmärkten fernbleiben. Außerdem achten die Menschen durch gestiegene Lebenshaltungskosten mehr auf ihr Portmonee.

Umsatz ist deutlich zurückgegangen

Das Zwischenfazit sei schlecht, meint eine Angestellte von „Oma‘s Kornsack“ aus Haltern am See, die Baby-Kleidung, Wärmekissen in Form von Kuscheltieren, Duftkugeln und Öle verkauft. Man merke den Leuten an, dass viele aufgrund der gestiegenen Kosten im Alltag verunsichert seien. Außerdem vermutet die Verkäuferin, dass viele Besucher sich Waren anschauen, mitunter auch Fotos machen, dann aber im Internet kaufen. Einen eigenen Online-Shop habe das Unternehmen nicht, sagt die Mitarbeiterin.

Der Umsatz sei im Vergleich zum vergangenen Jahr rückläufig. „Oma‘s Kornsack“ stelle bereits seit 28 Jahren auf dem Weihnachtsmarkt aus und früher sei der Kundenzuspruch deutlich größer gewesen, sagt die Mitarbeiterin. Dennoch soll in den nächsten Jahren der Stand weiter bestehen, eventuell werde das Sortiment etwas umgestellt.

Gelungene Premiere

Ein deutlich positiveres Zwischenfazit zieht Amira, die handgemachte Messer verkauft: „Wir sind recht gut angekommen. Es läuft geschmeidig. Wir hatten etwas Bammel, weil es hier so viele Stände gibt, und dachten, es hapert vielleicht ein wenig, aber wir sind total positiv überrascht.“

Es sei das erste Mal, dass der Stand, ebenso wie ein zum selben Unternehmen gehörender Gewürze- und Kakaostand, auf dem Weihnachtsmarkt am Centro vertreten sei, bisher seien sie eher auf Messen unterwegs gewesen, erklärt Amira. „Wir schauen uns das weiter an und wenn es so glattläuft wie bisher, dann werden wir im nächsten Jahr wahrscheinlich wieder hier sein“, sagt die Mitarbeiterin.

Besucher legen meisten Wert auf Atmosphäre und Verpflegung

Wolfgang, der in diesem Jahr bereits vier Weihnachtsmärkte besucht hat, gefällt am Oberhausener Weihnachtsmarkt die Atmosphäre, das gute Angebot an Speisen und Getränken und dass er kompakt sei; „zum Kaufen sind wir eher weniger hier.“ Freundin Elke, die bereits zum dritten Mal in diesem Jahr auf dem Centro-Weihnachtsmarkt ist, sagt: „Ich habe schon meine festen Stände, wo ich hingehe. Das finde ich gut.“ Weihnachtsgeschenke kaufen die beiden nicht mehr viele, und wenn, dann eher nicht auf dem Weihnachtsmarkt, sind sie sich einig.

Stefan und Michaela sind extra aus Euskirchen angereist. „Wir wollten ins Centro und haben uns gedacht, das lässt sich gut verbinden. So lohnt sich auch die weite Anfahrt“, sagt das Paar. Sie hoffen, eventuell noch das ein oder andere Mitbringsel mitzunehmen. „Die Buden sehen sehr nett aus, schön geschmückt, und das, was verkauft wird, sieht auch sehr schön aus“, findet Michaela.

Was Geschenke kaufen angeht, ist es bei den beiden eine Mischung zwischen Online- und Einzelhandel sowie Weihnachtsmärkten. „Es ist natürlich immer eine Preisfrage“. Wenn es möglich und der Preis gleich sei, unterstützten sie gerne den Einzelhandel, ansonsten sei das Internet eine gute Alternative, meint Stefan.

Xantener Weihnachtsmarkt punktet mit Gemütlichkeit

Der Xantener Weihnachtsmarkt im Schatten des Doms. Foto: IGX Xanten

Auf dem Xantener Weihnachtsmarkt flanieren die Gäste, meistens mit Regenschirmen ausgestattet, über den Marktplatz im Schatten des Doms. „Ich finde den Markt sehr gemütlich und schön gestaltet“, sagt eine junge Frau, die mit ihrem Freund unterwegs ist. „Und es gibt leckeres Essen“, ergänzt ihr Partner. Die beiden aus Kleve sind sich einig, dass der Weihnachtsmarkt in Xanten der schönste in der Umgebung sei. Hauptsächlich würden sie wegen des Essens auf den Weihnachtsmarkt gehen, „Geschenke kauft man vielleicht, wenn man zufällig etwas sieht.“ Da würden sie eher auf Geschäfte in der Innenstadt setzen.

Kirsten Bizjak verkauft Perlsack-Tiere auf dem Xantener Weihnachtsmarkt. Foto: Karl Banski / FUNKE Foto Services

„Der Markt ist unglaublich gemütlich, man hat super viele Möglichkeiten, um sich hinzusetzen, mit Leuten Glühwein zu trinken und was zu essen. Außerdem gibt es super ansprechende und abwechslungsreiche Stände“, hebt Besucherin Viola Schwirtz die Vorzüge des Xantener Weihnachtsmarktes hervor.

Außerdem sei er „schlechtwettertauglich“. Meistens gehe sie mit mehreren Leuten auf Weihnachtsmärkte, „um ein bisschen in Weihnachtsstimmung zu kommen und zu stöbern, um eventuell doch noch das ein oder andere Weihnachtsgeschenk zu ergattern.“ Ansonsten kaufe sie Geschenke eher online, freue sich selber aber sehr über Geschenke vom Weihnachtsmarkt, sagt Schwirtz.

Wetter hat viele Leute vom Weihnachtsmarkt ferngehalten

Günter, der mit seinem Bonbonstand seit 28 Jahren auf dem Xantener Weihnachtsmarkt vertreten ist, zieht als Zwischenfazit: „Es ist noch zufriedenstellend, das Wetter hat aber viel kaputt gemacht. Dann kommen die Leute nicht, aber das ist das, wovon wir leben. Am Wochenende ist es eigentlich immer voll, aber bei Regenwetter kommen natürlich weniger Menschen.“ Zufriedenstellend sei es, wenn man die Kosten abdecken könne und noch etwas überbleibe, betont der 80-Jährige. Wenn es seine Gesundheit zulasse, würde er in den kommenden Jahren weiter in Xanten Bonbons verkaufen.

Verena Brauer, Mitarbeiterin bei BSB Gourmet, die unter anderem Wein und Öl verkaufen, sagt: „Das Wetter war schlecht, dadurch kam leider weniger Kundschaft, man merkt aber auch schon, dass die Leute weniger Geld in der Hand haben. Ich denke, die hohen Lebenshaltungskosten der letzten Zeit spielen da eine Rolle.“ Das merke man auch am Umsatz. An den Wochenenden sei es gut gelaufen, aber unter der Woche sei sehr wenig los gewesen. Insgesamt sei der Weihnachtsmarkt trotzdem sehr schön, meint Brauer. So wolle BSB auch in den nächsten Jahren wiederkommen. Hoffentlich dann bei besserem Wetter. Darin dürften sich alle Händler und Besucher einig sein.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niederrhein