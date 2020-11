NRW-Sicherheitsbehörden nach Angriff auf Wien alarmiert

An Rhein und Ruhr Die Stimmung in der salafistischen Szene ist angespannt. NRW-Innenminister Reul warnt erneut: Hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht.

Nach den Terror-Attacken von Nizza und Wien sind die nordrhein-westfälischen Sicherheitsbehörden alarmiert. Die Stimmung in der salafistischen Szene sei „hochemotional“, die „potenzielle Gefahr einer Eskalation in naher Zukunft“ sei „grundsätzlich vorhanden“, heißt es aus dem Landesinnenministerium.

In Wien hatte am Montagabend ein Sympathisant des sogenannten „Islamischen Staates“ (IS) vier Menschen ermordet und 22 weitere zum Teil schwer verletzt. Der 20-jährige Täter war polizeibekannt, er war im April vergangenen Jahres wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung zu 22 Monaten Haft verurteilt, aber vorzeitig entlassen worden. Die Polizei erschoss ihn wenige Minuten nach Beginn des Angriffs.

Reul: Hohe Gefahr durch den Islamismus

Landesinnenminister Herbert Reul (CDU) warnte am Dienstag nach dem Anschlag: „In Deutschland und damit auch in Nordrhein-Westfalen besteht nach wie vor eine hohe Gefahr durch den Islamismus, bis hin zur Gefahr von Anschlägen.“ Die Attacken in Wien und davor in Frankreich und Dresden, wo Anfang Oktober ein junger islamistischer Gefährder aus Syrien einen Mann erstochen und einen weiteren schwer verletzt hatte, „mahnen uns, weiter wachsam zu sein und gegen jede Form des Extremismus zu kämpfen“, so Reul.

Der Landesinnenminister betonte, die nordrhein-westfälischen Sicherheitsbehörden würden alles in ihrer Macht stehende tun, um solche Taten zu verhindern. „Richtig ist aber auch: Trotz aller Sorgfalt, Umsicht und Mühe, gibt es keine hundertprozentige Sicherheit.“

200 Islamisten gelten als Gefährder

Laut Landesinnenministerium wird nach der Diskussion um die Mohammed-Karikaturen „gerade Gewalt gegen französische Interessen“ in der salafistischen Szene „eher gutgeheißen“, einzelne Akteure stachelten zur Eskalation auf. Die Sicherheitsbehörden an Rhein und Ruhr hätten die Entwicklung im Blick und bewerten die Gefährdungslage stetig. „Je nach Einzelfall und Lage treffen die Sicherheitsbehörden entsprechende Maßnahmen“, so eine Sprecherin des Ministeriums.

Aktuell stuft das Ministerium 200 Islamisten als Gefährder ein, weitere 175 gelten als „relevante Personen“, also Menschen, die als Unterstützer von Gefährdern aufgefallen sind. Als „aktionsfähig“, also nicht in Haft, im Ausland, oder möglicherweise tot, gilt aktuell eine „hohe zweistellige Zahl“ von Gefährdern in Nordrhein-Westfalen.

NRW hat 2020 bislang 14 Gefährder abgeschoben

In diesem Jahr sind aus NRW laut Flüchtlingsministerium bislang 14 als gefährlich geltende Ausländer in ihre Heimatländer abgeschoben worden. Im Jahr zuvor waren es 21. NRW habe in beiden Jahren mehr Gefährder abgeschoben, als alle anderen Flächenländer der Bundesrepublik zusammen, so ein Sprecher des Ministeriums.

Nach der mutmaßlich islamistisch motivierten Ermordung eines Mannes in Dresden durch einen Syrer waren Forderungen aufgekommen, Gefährder auch in das Kriegsland abzuschieben. Das sei derzeit nicht möglich, weil laut einem Bericht des Auswärtigen Amtes in Syrien vom Regime willkürlich verhaftet, gefoltert und auch gemordet werde, so Flüchtlingsminister Joachim Stamp (FDP). Dieser Bericht sei Grundlage für Gerichtsentscheidungen, weswegen Abschiebungen nach Syrien derzeit ausgeschlossen seien.

Er halte es „für unverantwortlich, der deutschen Bevölkerung etwas anderes vorzugaukeln“, betonte Stamp. Stattdessen müsse man gemeinsam über eine „generelle Verbesserung des Rückkehrmanagements in viele andere Länder“ sprechen.