NRW-Reise: Welche Städte der niederländische König besucht

An Rhein und Ruhr. Der holländische König Willem-Alexander kommt Dienstag ins Ruhrgebiet. Welchen Städten er mit Ministerpräsident Wüst besucht – und warum.

Hoher Besuch für vier Städte in NRW: Der niederländische König Willem-Alexander besucht am morgigen Dienstag auf Einladung des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Wüst NRW-Unternehmen und Institute im Ruhrgebiet, die im Bereich Wasserstoff tätig sind.

Erst Ende Oktober hatte Willem-Alexander im Hafen von Rotterdam das Startzeichen für den Bau eines internationalen Wasserstoffnetzwerkes gegeben. Von der Zusammenarbeit des Nachbarlandes mit NRW auf diesem Gebiet versprechen sich die deutsche und die niederländische Seite viel.

Wohin der niederländische König kommt

Los geht der königliche Trip durch das Ruhrgebiet morgens im Parkhotel Engelsburg in Recklinghausen. Hier begrüßt Ministerpräsident Wüst „Seine Majestät König Willem-Alexander“, wie es vonseiten der Staatskanzlei in Düsseldorf heißt.

Allzu viel Zeit bleibt dort aber nicht, es geht schnell weiter in den Chemiepark Marl. Dort wird der niederländische König samt niederländischer und deutscher Delegation erwartet. Auf der Tagesordnung: Gespräche mit Auszubildenden vor Ort.

Königliches Mittagessen im Schloss

Das nächste Ziel der Etappe: das Wasserschloss Wittringen in Gladbeck. Hier stehen Reden und Gespräche mit Vertretern von nordrhein-westfälischen Unternehmen auf dem Plan – und ein Mittagessen. Was genau dem König und seiner Delegation aufgetischt wird, ist noch nicht bekannt.

Am späten Nachmittag trifft Willem-Alexander in Duisburg ein, zunächst beim Forschungsinstitut. Zentrum für Brennstoffzellen-Technik (ZBT). Danach sieht er sich den Duisburger Hafen an, bevor es weiter in den Duisburger Landschaftspark geht.

Begleitet werden König Willem-Alexander und Ministerpräsident Wüst nach Angaben der Staatskanzlei von NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur und dem niederländischen Staatssekretär für Wirtschaft und Klima Hans Vijlbrief. (mh)

