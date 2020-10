NRW-Polizei informiert: So schützt man sich vor Einbrechern

An Rhein und Ruhr. Im September zählte die Polizei in NRW 1633 Wohnungseinbrüche. Täter hebeln Türen und Fenster auf. Aber es gibt auch andere Wege.

Mehr als die Hälfte aller Wohnungseinbrüche in Nordrhein-Westfalen blieb zuletzt im Versuch stecken. Bürger sichern ihr Zuhause immer besser - aber noch zu oft nicht gut genug. Mit Beginn der dunklen Jahreszeit steigt die Zahl der Wohnungseinbrüche im Herbst wieder an - 1633 Fälle registrierte die Polizei landesweit in diesem September (davon 910 Versuche). Zum Vergleich: Im Mai waren es 1388 (davon 733 Versuche).

Erfahrungsgemäß geht diese Zahl bis Januar und Februar weiter hoch. An diesem Sonntag (25. Oktober 2020) ist bundesweit "Tag des Einbruchschutzes". Polizeibehörden in Nordrhein-Westfalen nutzen das komplette Wochenende, um Bürger über Einbrüche aufzuklären. Im Rahmen der landesweiten "Riegel vor"-Kampagne gibt es Infostände, persönliche und telefonische Beratungen (teilweise auch auf Facebook) sowie Vorführungen.

Mehr Einzeltäter, weniger mobil

Wie kommen Einbrecher rein? Der Klassiker: Türen oder Fenster werden aufgehebelt - das ist, wie das Landeskriminalamt (LKA) auf Nachfrage der Redaktion mitteilt, die nach wie vor häufigste Begehensweise in NRW. Daneben würden oft Scheiben von Fenstern oder Türen beschädigt, um in Gebäude zu gelangen. Oder: Es würden sogenannte "Flipper" eingesetzt, um nicht abgeschlossene Türen zu öffnen - das sind harte, aber flexible Kunststoffteile, mit denen der Schnapper eines Schlosses zurückgedrückt wird.

Was was man über die Täter? "Wohnungseinbrecher waren im Jahr 2019 häufiger alleinhandelnd, weniger mobil und hatten häufiger eine deutsche Staatsangehörigkeit als in den Jahren ab 2016", berichtet ein LKA-Sprecher. Insgesamt stammten die nichtdeutschen Tatverdächtigen beim Wohnungseinbruch zuletzt hauptsächlich aus Südosteuropa - etwa aus Albanien, Bosnien, Kosovo, Mazedonien, Serbien oder Kroatien.

Höchststand der Fallzahlen im Jahr 2015

Im Jahr 2019 wurden landesweit 26 857 Wohnungseinbrüche in der Polizeilichen Kriminalstatistik registriert. "Dies ist der niedrigste Stand seit Beginn der Speicherung im Jahr 1987", sagte der LKA-Sprecher. Ihren bisherigen Höchststand hatten die Fallzahlen im Jahr 2015 erreicht, als die Polizei in NRW 62.362 Wohnungseinbrüche zählte. Seitdem sinken die Zahlen. Die Aufklärungsquote lag in diesem September bei 15,25%. Sie ist etwas zurückgegangen.

Insgesamt aber zahlen sich moderne Technik und moderne Konzepte aus. Mit der Software "Skala" erstellt die Polizei in NRW lokale Kriminalprognosen. Mit "Motiv" geht die Polizei gezielt gegen Intensivtäter bei der Eigentumskriminalität vor. So habe man etwa zusammen mit niederländischen Ermittlern Serien-Einbrecher dingfest machen können, die diesseits und jenseits der Grenze unterwegs waren.

Neue Chancen durch "Smart-Home-Technologien"

Der wichtigste Schutz gegen Einbrecher sind aber geprüfte baulich-technische Sicherungen an Häusern und Wohnungen, unbedingt installiert von Fachfirmen. "Smart-Home-Technologien bieten zusätzliche Chancen zur Verbesserung der Gebäudesicherheit", heißt es beim LKA. Dabei seien aber die grundsätzlichen Vorgaben und Empfehlungen für den Einsatz von IT-Technologie zu beachten.

Dazu gehörten Sicherheitsupdates, Virenschutz, sichere Passwörter, verschlüsseltes WLAN und eine Firewall. Die LKA-Experten raten zudem: "Die Systemkommunikation sollte verschlüsselt erfolgen, damit die Daten nicht mitgelesen, manipuliert und für illegale Zwecke, wie Ausspähen der Wohnungsinhaber oder Einbruch, genutzt werden können."

Weitere Präventionshinweise gibt es hier.