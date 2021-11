Nimwegens Universität wandelt sich zum modernen Wissenspark

Nimwegen. Studieren, arbeiten, lernen, Freizeit - auf dem neuen Uni-Campus in Nimwegen lässt sich vieles verbinden. Die Universität investiert Millionen.

Die guten, alten Studentenpartys laufen schon wieder. Die Stundenvereinigung Ovum Novum gibt in den ersten Wochen des neuen Semesters an der Radboud-Universität Nimwegen mächtig Gas. In den Kneipen wackeln die Wände und die Pfannen hüpfen auf dem Dach. Nach monatelanger Abstinenz können die Studierenden endlich wieder ausgelassen feiern. Und das tun sie auch – zumindest war es bis zum aktuellen neuerlichen Lockdown so.

Das ehemalige Kloster Collegium Berchmanianum wurde zum Hauptsitz der Universitätsverwaltung umgebaut. Foto: Andreas Gebbink / NRZ

Die rege Betriebsamkeit war auch auf dem Uni-Campus wieder zu spüren. Die Mensa „De Refter“ füllte sich, im Erasmusturm saßen die Stundengruppen wieder zusammen und auf dem Campus-Boulevard „Erasmuslaan“ sah man zahlreiche Fahrradfahrer mit Umhängetasche vorbeiflitzen. Das Studentenleben war zurückgekehrt.

Das Maria-Montessori Gebäude auf dem Radboud-Campus in Nimwegen. Das neue Zentrum der Universität. Foto: Andreas Gebbink / NRZ

Kaum noch wiederzuerkennen

Und die neuen Studierenden werden eine deutlich veränderte Universität vorfinden. Der Campus rund um die ehemalige Thomas van Aquino-Straat ist eigentlich kaum noch wiederzuerkennen. Das einstige Herzstück der Universität, das Sträßchen mit den markanten, kleinen Uni-Gebäuden ist zum größten Teil verschwunden, die ehemaligen Seminarräume wurden abgerissen. Sie haben Platz gemacht für einen modernen Neubau – das „Maria-Montessori-Gebouw“. Der futuristische Komplex beherbergt die Sozialwissenschaften und die für Nimwegen sehr wichtige Fakultät der Psychologie. Gemeinsam mit dem neuen Grotius-Gebäude (Rechtswissenschaften) und der neuen Universitätsverwaltung im ehemaligen Jesuitenkloster Collegium Berchmanianum bildet das Montessori-Haus das neue Herzstück des modernen Uni-Campus.

Martijn Gerritsen führt über das neu-gestaltete Gelände. Der Sprecher der Universität ist froh darüber, dass endlich wieder Leben auf dem Campus zu spüren ist, auch wenn die Corona-Auflagen nach wie vor Restriktionen für die Lehre vorsehen. So dürfen maximal 75 Studierende an einer Vorlesung physisch teilnehmen. Einige Dozenten bieten daher noch weiterhin Online-Vorlesungen an: „Aber die meisten sind froh, endlich wieder Menschen sehen zu können“, sagt Gerritsen.

Das neue Maria-Montessori-Gebäude bietet den Studierenden viele Annehmlichkeiten und lädt zum Austausch ein. Foto: Andreas Gebbink / NRZ

Er hat die Metamorphose des Uni-Campus in den vergangenen Monaten hautnah miterlebt. Und er freut sich, dass er jetzt in einem ehemaligen Jesuitenkloster arbeiten kann, in dem seit 2019 die Verwaltung untergebracht ist. Die Geschichte des Hauses ist überall mit Händen zu greifen und zugleich verschafft ein neuer Eingang und eine moderne Einrichtung eine frische Optik: „Hier lässt es sich arbeiten“, sagt Gerritsen, der sich freut, dass sich der Campus offener geworden ist und die vorhandenen Grünanlagen besser einbezieht: „Die alte Thomas-von-Aquino-Straat wirkte sehr verschlossen.“

Das neue Montessori-Gebäude atmet den Geist von Googleplex, der Unternehmenssitz des US-amerikanischen Unternehmens. Im gesamten Gebäude befinden sich kleine Sitzgruppen, wo sich Studierende zusammensetzen können, es gibt ein offenes Café und jeder Seminarraum ist mit einer Glasfront offen gestaltet. Natürlich gibt es überall Wlan und ein helles Interieur. Das Montessori-Gebäude ist quasi das zweite Wohnzimmer der Studierenden.

Das neue Café im Maria-Montessori-Gebäude. Ideal zum Entspannen, Plaudern, Referate vorbereiten. Foto: Dick van Aalst / Radboud University

550 Millionen Euro Umsatz

Die Universität hat in den vergangenen Jahren Millionenbeträge investiert, aber auch Millionenbeträge dank der guten Lehre und Forschung eingenommen. Der jährlich Umsatz liege bei 550 Millionen Euro, sagt Gerritsen. Das meiste Geld kommt vom Staat und von der Einwerbung von Drittmitteln für Forschungsprojekte. 24.000 Studierende zählt die Radboud-Universität, hinzu kommen noch die Studierenden der Hochschule Arnheim-Nimwegen, der Uni-Klinik und der angegliederten Institute. Sie alle nutzen auch die Infrastruktur der Uni.

Das neue Hauptgebäude der Rechtswissenschaften auf dem Uni-Campus in Nimwegen: das Grotius-Gebäude. Foto: Andreas Gebbink / NRZ

Die Wandlung des Campus ist noch nicht abgeschlossen. Zurzeit wird am Spinoza-Gebäude gearbeitet. Der Flachbau wurde abgerissen und die freigewordene Fläche wird eingeebnet. Was mit dem Spinoza-Turm geschehen wird, stehe noch nicht fest, sagt Gerritsen. Das Gebäude ist alt und schlecht isoliert. Das Erdgeschoss wird noch genutzt und auch die Seminarräume sollen noch weiterhin zur Verfügung stehen. „Vermutlich wird noch in diesem Jahr eine Entscheidung getroffen“, so der Uni-Sprecher.

Weitere Informationen über die Radboud-Universität in Nimwegen gibt es auf der Homepage www.ru.nl.

