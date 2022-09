Wirtschaft am Niederrhein Niemals geht man so ganz, nicht wahr Herr Kuypers?

Kleve. 35 Jahre lang war der Mann als Wirtschaftsförderer im und vor allem für den Kreis Kleve unterwegs. Jetzt geht Hans-Josef Kuypers in den Ruhestand.

An der Hoffmannallee 55 wird in dieser Woche ein Schreibtisch geräumt, an dem – nicht nur für uns Journalistinnen und Journalisten – ein steter Ansprechpartner zum Telefonhörer griff: Hans-Josef Kuypers, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve, wird nach 16 Jahren in dieser Funktion – und davor 18 Jahren als Standortförderer für die Wallfahrtsstadt Kevelaer – in Ruhestand gehen. Nahezu 68 Jahre jung ist er – und erlaubt es, ihn als „rüstigen Rentner“ zu bezeichnen. Wir sprachen mit dem Mann, der vor Wochen zum Ehrenmitglied des Presseclub Kleve „befördert“ wurde, der über viele Jahre den Förderverein der Hochschule Rhein-Waal – Campus Cleve e.V. als Geschäftsführer begleitete – und kommen zu dem Schluss: Sehr gerne geht er nicht – und niemals geht man so ganz.

Herr Kuypers, 16 Jahre Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve, zuvor 18 Jahre in gleicher Position für die Wallfahrtsstadt Kevelaer – wie blickt man da zurück?

Mit einem sehr guten Gefühl und tiefer Dankbarkeit. Dieser Beruf hat mir viele Herausforderungen beschert, hat mir viele Türen geöffnet, wunderbare Kontakte mit beeindruckenden Menschen geboten und auch im Fazit das Gefühl geben können, dass ich meiner heimatlichen Region etwas habe geben können. Was will man mehr. Ergänzen möchte ich noch, dass mir sowohl in Kevelaer als auch bei der Kreis-WfG ein Teamgeist „geschenkt“ wurde, um den man uns beneiden konnte. Mit anderen Worten: Alles ist gut.

Der Kreiswirtschaftsförderer auf dem Rad - das Radknotenpunktsystem im Kreis Kleve hat er natürlich feierlich höchstselbst abgestrampelt. Foto: KDS / WFG Kreis Kleve

Woran erinnert man sich in diesen Tagen, in diesen Stunden besonders?

Da gibt es Vieles, das in diesen Jahren für einen Marketing-Mann zum „Hingucker“ wurde. Blicke ich nach Kevelaer, so freut mich natürlich, dass es den Marketing-Preis Kevelaer – erstmals auf den Weg gebracht am 3. Dezember 1988 – dass es diese Verleihung auch heute noch gibt – und zwar mit vergleichbarem Interesse des Publikums wie damals. Das Heißluftballon-Festival, die Puppenspiel-Tage und vieles mehr – sie alle beweisen mir in jedem Jahr: Manche Idee hat der Markt ernst genommen.

Das für mich bis heute prägendste Ereignis zu meiner Kevelaerer Zeit allerdings war die Tatsache, dass uns der damalige Stadtdirektor und spätere Bürgermeister der Stadt „erlaubte“, einen eigenen Heißluftballon mit dem „Unverwechselbar Kevelaer“-Slogan auf den Weg zu bringen. Er leuchtete damals zur ITB in Berlin neben dem Brandenburger Tor, und zwar kurz nach der Öffnung der Mauer. Auch war unser „Ensemble Niederrhein“ ein wichtiges Signal. Da gibt es Vieles.

Was kommt Ihnen zur Wirtschaftsförderung Kreis Kleve „über die Lippen“?

Die Herausforderung auf Kreisebene wird deutlich von der Netzwerk-Arbeit geprägt sein: Die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve wird getragen vom Kreis, seinen 16 Städten und Gemeinden und allen Sparkassen und Volksbanken. Da hilft es, wenn man ein „Bauchgefühl“ für unterschiedliche Persönlichkeiten, deren Ansprüche, deren Bewertungen entwickelt.

Hochschulpreise, Messeauftritte, Gründerforen

Wichtig waren hier die vielen Veranstaltungen, die wir durchgeführt haben und mit denen wir etwa bis zu 2.000 Menschen jährlich vor Ort erreichten. Die Unternehmerfrühstücke und -abende, die Gründer- und Nachfolgeveranstaltungen, unser Forum Kreis Kleve mit der Verleihung der Hochschulpreise, die Messeauftritte in Kalkar, in Amsterdam, Berlin und München – und vor allem manches, was wir „in den Kreis“ holen konnten. So beispielsweise die Deutsche Stadtmarketingbörse, vor Monaten noch von uns über die Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland nach Geldern geholt. Ein Treffen, das über die Region ins ganze Land strahlt.

Zur Person Heute verabschiedet sich Hans-Josef Kuypers ganz offiziell von Frauen und Männern, die ihn beruflich begleitet haben über all die Jahre. Heinz Bömler, der „wahnsinnige Puppenspieler“ wird Hans-Josef Kuypers bei einer vermutlich sehr unterhaltsamen Kaffeerunde in der Viller Mühle in Goch-Kessel ins Pensionszeitalter schicken. 34 Jahre lang war Hans-Josef Kuypers als Wirtschaftsförderer im Kreis Kleve „unterwegs“. Der gelernte Bankkaufmann bei der Volksbank Goch hat Wirtschaftswissenschaften und Sportwissenschaften in Köln studiert und mit dem Staatsexamen abgeschlossen.

Eigentlich hätte ich einen Satz zur Hochschule Rhein-Waal erwartet.

Höhepunkte halte ich mir bisweilen für den Schluss vor. Natürlich ist die Nähe zur Hochschule Rhein-Waal, die es ohne unseren damaligen Landrat Wolfgang Spreen und seiner präzisen Vorarbeit und Detail-Liebe ganz sicher nicht gäbe, für mich ein Geschenk gewesen. Die Funktion als Geschäftsführer des Fördervereins der Hochschule Rhein-Waal – Campus Cleve e.V. hat jeden Tag aufs Neue Freude bereitet.

Zunächst habe ich die Bedeutung der Aufgabe für das Image und die Strahlkraft der Kreis-WfG unterschätzt. Aber nicht zuletzt der erfolgreiche Versuch, mit dem Präsidenten der Hochschule gemeinsam 750.000 Euro bei namhaften Unternehmern in der Region für eine zweite Stiftungsprofessur zu sammeln, hat mir gezeigt: Das Engagement im Interesse dieser Standortförderung ist bei unseren Firmenchefs angekommen. Zu Zeiten des Fachkräftemangels wird die HSRW als wichtiger Impuls gewertet.

Hier auf der Expo Real in München im Dienst - auf der weltweit größten Messe für Immobilien und Investitionen. Foto: WFG Kleve

Nicht zu vergessen, die diversen touristischen Herausforderungen, die Sie meistern durften.

Richtig ist, Frau Waldor-Schäfer, dass der Tourismus für die Kreis-WfG eine bedeutsame Größe war und ist. Kaufkraftbindung über dieses Segment gehört zu den wesentlichen Herausforderungen. Somit ist die Freude groß über jedes neue Hotel, jeden neuen Reisemobil- oder Campingplatz, jede Ferienwohnung, von denen wir bereits über 400 haben.

Ebenso die gemeinsamen Projekte mit Ihnen und „Wir am Niederrhein“, die uns zu Burgen und Schlössern im Kreisgebiet führten – Kreis Kleve – Lust auf Land und Leute. Tolle Veranstaltungen. Die wohl wichtigste Signalwirkung in den Markt geht vom „Busunternehmertag Kreis Kleve“ aus. Da schreiben wir 1.600 Busunternehmen in Deutschland und dem BeNeLux-Raum an – und für etwa 120 von ihnen bereiten wir zwei runde Tage im Kreisgebiet vor, damit die Multiplikatoren uns in ihre Prospekte bringen. Das klappt bislang.

Wollen Sie uns verraten, welche Menschen Sie auf diesem langen Weg besonders begleitet haben, und zwar erfolgreich?

Ja sehr gerne. Allen voran danke ich natürlich meiner Familie. Es war sicherlich nicht immer einfach, den Sonntag nicht am häuslichen Kaffeetisch zu verbringen sondern bei Verkaufsoffenen Sonntagen unweit des Kapellenplatzes. Aber entscheidend waren für mich auch Menschen wie der damalige Stadtdirektor Kevelaers, Heinz Paal. Zusammen mit dem Rektor der Wallfahrt, Richard Schulte Staade, waren wir ein strategisch ganz besonderes Team.

Große Dankbarkeit empfinde ich mit Blick auf den Kreis Kleve gegenüber Landrat Rudolf Kersting, Wolfgang Spreen und der CDU-Fraktionsvorsitzenden Ulrike Ulrich. Und last but not least: Ohne meine treuen Weggefährten Ruth Keuken, heute Pressesprecherin des Kreises, meinen Kollegen Norbert Wilder als Prokurist der Kreis-WfG und drs. Nathalie Tekath-Kochs, bei uns für die wichtigen Segmente Gewerbeflächen und Veranstaltungen zuständig, blieben Ideen nur Luftschlösser.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niederrhein