Niederrhein: Wieso Notfallseelsorge so wichtig ist

Neukirchen-Vluyn. Kerstin Pekur-Vogt ist leitende Notfallseelsorgerin am Niederrhein. Wie sie mit Extremsituationen umgeht und welche Rolle ihre Jacke spielt.

Auf dem Gartentisch stehen eine Wasserkaraffe – wobei es bei der gebürtigen Pfälzerin „Wasserkrug“ heißt –, ein volles Glas und ein kleiner Melder. Letzteren hat Kerstin Pekur-Vogt immer im Blick, denn sobald das Gerät anspringt, bedeutet das: Irgendwo gab es einen plötzlichen Todesfall, irgendwo braucht jemand psychologische Unterstützung. Und dann muss die leitende evangelische Notfallseelsorgerin der Kreise Wesel und Kleve sofort losfahren.

Wie sind Sie zur Notfallseelsorge gekommen?

Mein Mann ist evangelischer Pfarrer und als solcher musste er bis vor zwölf Jahren immer zwei Wochen im Jahr bei der Notfallseelsorge arbeiten. Früher hat er schon zu mir gesagt: „Eigentlich kannst du das viel besser!“ Irgendwann sollte ich dann mal zu einem sehr einschneidenden Einsatz mitkommen, in dem auch die ganze Familie miteingebunden war.

Waren Sie nicht erstmal überfordert?

Ich komme aus einem ganz kleinen Dorf in der Pfalz, in dem nur 200 Einwohner leben. Dort ist es normal, dass die Nachbarn sich gegenseitig helfen und zum Beispiel vor einer Beerdigung den Toten waschen. Mit zehn Jahren habe ich zum ersten Mal einen Toten, einen älteren Nachbarn, gesehen. Das war überhaupt nicht schlimm für mich! Für mich gehört der Tod genauso dazu wie das Leben.

Wie wird denn jemand, der sich für das Ehrenamt interessiert, Notfallseelsorger oder Notfallseelsorgerin?

Wir bilden regelmäßig aus, das nächste Mal wieder Anfang 2024. Insgesamt sind das 120 Stunden mit verschiedenen Modulen. Mal geht’s um die Überbringung von Todesnachrichten, mal um das Verhalten an Unfallstellen – aber auch um viele weitere Themen.

Wann wird die Notfallseelsorge überhaupt gerufen?

Bei erfolgloser Reanimation, plötzlichem Kindstod, tödlichen Verkehrsunfällen… Und bei Suizid – das ist im vergangenen Jahr gerade im Kreis Wesel mehr geworden, während es im Kreis Kleve mehr Verkehrstote gab.

Angenommen, der Melder würde jetzt losgehen. Wie geht’s dann weiter?

Ich rufe zunächst die Feuerwehrleitstelle an und sage, dass ich sofort von Neukirchen-Vluyn aus losfahre. Danach ziehe ich mir meine Jacke an, das mache ich immer, quasi als Selbstfürsorge. Denn ich bin ein ganz emotionaler Mensch. Die Jacke ist wie ein Selbstschutz im Dienst, die ich erst wieder zuhause ausziehe.

Und das klappt?

Nicht immer. Wir sind schließlich Menschen und können nicht einfach alles abschütteln. Mich piekt es vor allem, wenn jemand im Alter meiner Kinder verstorben ist. Neulich erst hat sich ein junger Mann suizidiert, der so alt war wie meine älteste Tochter. Danach habe ich sie erstmal angerufen und gefragt, ob es ihr gut geht. Sie wusste dann direkt, was los war… Meine Kinder können aber damit umgehen und mein Mann kennt ja selbst die Notfallseelsorge. Außerdem findet für die Ehrenamtlichen alle drei Monate eine verpflichtende Supervision statt, bei der man in der Gruppe über Einsätze sprechen und Fragen stellen kann. Als Leiterin habe ich zusätzlich noch Einzelsitzungen, in denen ich alles loswerden kann.

Wie verläuft ein Einsatz?

Jede Situation ist anders. Aber zunächst stelle ich mich vor und sage, dass ich gekommen bin und Zeit habe. Dabei sage ich bewusst nicht „Guten Tag“, denn wenn jemand einen Menschen verloren hat, ist nichts an dem Tag gut. Danach kann es passieren, dass die Betroffenen sofort reden oder aber dass ich ein langes Schweigen aushalten muss. In solchen Fällen frage ich irgendwann, ob sie mir erzählen möchten, was passiert ist. Meistens bricht dann der Damm und sie fangen an zu reden.

Gab’s besonders einschneidende Momente in Ihrer Arbeit als Notfallseelsorgerin?

Mich berührt immer ein großer Familienzusammenhalt. Aber selbst dann ist es gut, wenn jemand von außen kommt und Unterstützung anbietet. Denn bei den Gesprächen geht’s immer auch darum, eine Perspektive zu geben. Die müssen die Betroffen allerdings selbst finden, ich kann nur Adressen für Selbsthilfegruppen oder Unterstützungsangebote da lassen. Sie können aber am Ende unseres Gesprächs auch sagen, dass sie nun erstmal den Bestatter oder aber die beste Freundin anrufen möchten.

Welche Tipps hätten Sie für die beste Freundin? Wie sollte sie sich verhalten?

Es ist immer wichtig, dass die Menschen offen sind. Dabei geht’s nicht darum, Hilfe einfach überzustülpen und grenzüberschreitend zu sein. Besser ist es, einfach zu fragen: „Was kann ich für dich tun?“ Manchmal ist das etwas ganz Banales, wie gemeinsam Kaffee zu trinken oder spazieren zu gehen.

Vielen fällt der Umgang mit Menschen in einer solchen Extremsituation nicht leicht. Wieso sind Sie seit mittlerweile zwölf Jahren in der Notfallseelsorge?

Man bekommt sehr viel Wertschätzung. Wenn mich die Menschen nach meinem Einsatz drücken und „Danke“ sagen, dann weiß ich, wie gut es gewesen ist, dass ich da war. Für mich gibt’s kaum ein Ehrenamt mit mehr Sinngebung.

>>> Ökumenische Notfallseelsorge am Niederrhein

Kerstin Pekur-Vogt leitet seit dem 1. Dezember 2022 (nachdem sie zuvor zwei Jahre lang kommissarisch tätig war) gemeinsam mit ihrem katholischen Kollegen Peter Bromkamp die ökumenische Notfallseelsorge in den Kreisen Wesel und Kleve.

Im Kreis Wesel sind rund 50 ehrenamtliche Notfallseelsorgerinnen und Notfallseelsorger tätig, im Kreis Kleve sind es circa 30. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.notfallseelsorge-wesel.de oder www.notfallseelsorge-kleve.de

