Niederrhein, was ist das überhaupt? – Gesprächsrunde

Kopfweiden an einem Feldweg in den Rheinwiesen in Voerde-Löhnen. Niederrhein pur.

Am Niederrhein. Das Haus der Geschichte NRW macht mit dem „MuseumMobil“ in Wesel halt – um herauszufinden, was Niederrhein denn überhaupt ist. Was denken Sie?

Kopfweiden, natürlich Kopfweiden. Niederrhein ist Kopfweiden. Und, danke HDH (also Hanns Dieter Hüsch), seit Dir lieben wir diese Region, wo Himmel und Erde miteinanderverschmelzen, dank Dir wissen wir, dass der Niederrhein nix anderes sein will und kann und soll als ganz viel Gegend, und dass wir erklären können ohne zu wissen.

Was ist Niederrhein – Sind Sie dabei? Das Haus der Geschichte NRW macht mit seinem „MuseumMobil“ Station in Wesel. Am LVR-Niederrheinmuseum steht der Geschichts-Container vom 4.-13. August. Eintritt frei. Präsentiert wird ein „Setzkasten der Landesgeschichte“, gezeigt werden ausgewählte Objekte, die die Geschichte und Geschichten aus NRW erzählen. Wir verlosen vier mal zwei Tickets für eine kleine und exklusive Kuratoren-Führung durch die Geschichtsbox für den 12. August, 11 Uhr. Und für die Eröffnungsveranstaltung am Donnerstag, 3. August, 19 Uhr, verlosen wir exklusiv fünf mal zwei Eintrittskarten. Thema der Gesprächsrunde: Der Niederrhein – Was ist das überhaupt? Wer dabei sein will, bewirbt sich für eine oder beide Aktionen beim Haus der Geschichte per Mail bis zum 31. Juli unter : veranstaltungen@hdgnrw.de; Stichwort: Kuratoren-Führung oder Stichwort Gesprächsrunde.

Und Kühe, natürlich. Niederrhein geht ohne Kühe nicht. Und Endivienuntereinander. Und hinterher einen Els. Und Rübenkraut mit Käse. Ach ja, und diese wunderbare Mischung aus Stadt-Land-Fluss, der Rhein und sein Drumrum, die Menschen und ihr Platt, der fiese Niesel, Klompengeschichten und Pumpennachbarschaften. Früher, tatsächlich, gab es Zeitgenossen und -genossinnen wohl auch, die Niederrhein nur als Transitzone ans Meer kannten – auf dem Weg nach Katwijk oder Noordwijk oder Ameland.

Zum Glück ist das vorbei. Der Niederrhein hat sich entwickelt, ist in sich stark geworden. Ein vielleicht immer noch unterschätzter aber selbstbewusster Wirtschaftsstandort, ein Kulturstandort sowieso – allein die Museumsdichte ist grandios, kleine und große Häuser voller Niederrhein. Mal als Kunst, mal als Heimatstube, mal als Geschichte, mal als Vision.

Das „MuseumMobil“ kommt im August nach Wesel. Foto: Haus der Geschichte NRW

Auf der Suche nach der Geschichte des Landes Nordrhein-Westfalen macht das Haus der Geschichte NRW nun im August am Niederrhein Station, in Wesel – um herauszufinden, was „Niederrhein eigentlich ist“.

„Das MuseumMobil macht binnen vier Jahren Halt in allen 53 Kreisen und kreisfreien Städten des Landes und lädt ein, sich unsere kleine Ausstellung anzuschauen sowie mit eigenen NRW-Geschichten am Aufbau des Hauses der Geschichte Nordrhein-Westfalen zu beteiligen“, sagt Dr. Stefanie Johnen vom Haus der Geschichte.

Und alle sind eingeladen, sich mit persönlichen Stückchen/Exponaten, Erinnerungen und Erzählungen am Aufbau der Sammlung zu beteiligen. Vom 4.-13. August steht das „MuseumMobil“ am LVR-Niederrheinmuseum in Wesel.

Schreiben Sie uns! Erzählen Sie uns, was für Sie Niederrhein ist!

Rund um den Geschichtscontainer werden Veranstaltungen angeboten, die zum Dialog ermuntern. Donnerstag, 3. August, ist so ein Tag. Zur Eröffnung des „MuseumMobils“ lädt das Haus der Geschichte seine Gäste für 19 Uhr ins LVR-Niederrheinmuseum zur Gesprächsrunde ein: Thema ist, klar, der Niederrhein und die alles bestimmende Frage, „Niederrhein, was ist das überhaupt?“. Im Gesprächskreis sitzen bekennende Niederrheinerinnen und Niederrheiner: Corinna Endlich (Leiterin LVR-Niederrheinmuseum Wesel), Prof. Theodor Grütter (Mitglied des Präsidiums Haus der Geschichte Nordrhein-Westfalen; Direktor des Ruhrmuseums in Essen), Ulrike Westkamp (Bürgermeisterin der Stadt Wesel), Ingo Brohl (Landrat des Kreises Wesel) und wir, Heike Waldor-Schäfer (für die Nieder-rheinredaktion dieser Zeitung).

Eine Region mit Weitblick, das ist Niederrhein, sagt Rheinhild, unsere Kuhlumnistin. Foto: thomas plassmann

Und nun sind Sie, liebe Leserinnen und Leser, an der Reihe. Was ist denn für Sie Niederrhein?

Schreiben Sie uns, Mailen Sie uns, schicken Sie Ideen, Meinungen, Eindrücke, Fotos, Bilder – alles, was für Sie Niederrhein ist. Wir veröffentlichen das gern im Vorfeld der Diskussionsrunde, und wir nehmen Ihre Ideen und Anregungen und Meinungen mit in die Runde!

Was ist Niederrhein für Sie? Welche Rolle spielt für Sie der Niederrhein in der Geschichte des Landes NRW – oder warum spielt er keine Rolle? – Die Online-Bibliothek Wikipedia sieht das eher nüchtern: „Der Niederrhein ist eine an die Niederlande grenzende Region im Westen Nordrhein-Westfalens.“ Was ja nicht falsch ist, aber sind wir nicht mehr? Und weiter sagt das Lexikon: „Das Niederrheingebiet bildet (...) weder geologisch, historisch, politisch noch kulturell eine kontinuierliche Einheit.“

Stimmt das? Und: „Gelegentlich wird die Region Niederrhein definiert durch das, was sie nicht ist: Sie ist nicht identisch mit den angrenzenden Niederlanden, mit der Niederrheinischen (Kölner) Bucht, dem benachbarten Westfalen, mit dem im Südosten beginnenden Bergischen Land oder mit dem Norden der Eifel (...)“.

Tja und was ist Niederrhein nun wirklich? Wir sind gespannt auf Ihre Meinung: Per Mail an niederrhein@nrz.de, per Post: NRZ-Niederrhein, Homberger Str. 4, 47441 Moers. Einsendeschluss: Sonntag, 30. Juli.

