Niederrhein-Leseabend mit Okko Herlyn

Moers. Sein „HÖRNSEMA“ ist Kult geworden. Jetzt las Okko Herlyn aus seinem Niederrhein-Kolumnen Büchlein, exklusiv für uns. Im NRZ LeserLaden in Moers.

So viel Niederrhein an einem Abend – das war eine wirklich tolle Sache. Okko Herlyn, Theologe und Autor und seit vielen Jahren auch Kolumnist auf dieser Seite, hat aus seinem Büchlein „HÖRNSEMA“ vorgetragen – 50 Versuche, Niederrhein zu verstehen. Und alle sind sie uns wieder begegnet, Tante Ruthild und Fräulein Frielinghaus und so wunderbare Wörter wir rumkrosen oder usselich. Okko Heryln zauberte mit Worten und Wendungen, besang den Niederrhein in Liebesliedern.

Und wir schmunzelten voll tiefer Selbsterkenntnis über so sa-gen-hafte Dinge wie den niederrheinischen Dreisatz und des Niederrheiners Lieblingsbeschäftigung: sich auf-re-gen!

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niederrhein