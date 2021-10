Niederrhein: Die erfolglose Karriere des Herzogs von Kleve

Der Bildausschnitt zeigt die beiden Herzöge Johann II. (links) und Johann III. (rechts) vor der Schwanenburg in Kleve. Das Gemälde stammt ursprünglich aus dem 17. Jahrhundert, zeigt alle sechs Herzöge von Kleve-Mark und existiert in mehreren Kopien.

Am Niederrhein. Johann II. war seit 1481 Herzog von Kleve und versuchte ständig, seinen politischen Einfluss zu steigern. Allerdings ohne großen Erfolg.

Städte und Gemeinden auf der einen und die regionalen Behörden auf der anderen Seite haben oft unterschiedliche Ansichten darüber, wie bestimmte Dinge vor Ort geregelt werden sollen. Die heftigen Auseinandersetzungen über die projektierten Auskiesungsflächen am Niederrhein sind nur das jüngste Beispiel für den immer wieder neu ausgetragenen Streit und Interessengegensatz. Planungsvorgaben, Regelwerke und natürlich der ewig junge Streit um die Finanzen sind häufige Konfliktpunkte. Heutzutage sitzen Bezirksregierungen, Ministerialverwaltungen oder Bundesbehörden meist am längeren Hebel, da sie in der Regel über die Finanzausstattung verfügen. Da bleibt den örtlichen Gremien oft nur der Gang zum Verwaltungsgericht, um (vermeintliche) Benachteiligungen anfechten zu können.

Auseinandersetzungen in der Frühen Neuzeit entzündeten sich oft an ähnlich gelagerten Gegensätzen wie heute, aber die Entscheidungswege verliefen damals nicht ausschließlich in einseitiger Richtung. Johann II. war seit 1481 Herzog von Kleve und Graf von der Mark und rastlos unterwegs, um sein Territorium zu vergrößern und seinen politischen Einfluss zu steigern. Als rechtes Mittel, um dies zu erlangen, erschien ihm der Krieg gegen benachbarte Herrscher und Städte. In wechselnden Bündnissen versuchte er, sich eine dominierende Position im Nordwesten des Reichs zu sichern. Das Kriegsglück war ihm aber nicht hold, so dass er bereits nach einer Niederlage 1483 die Städte Arnheim und Wageningen an Maximilian von Habsburg abtreten musste. Weitere Unterfangen scheiterten ebenso und führten dazu, dass sich der Widerstand gegen seine Eskapaden verstärkte.

63 uneheliche Nachkommen von Johann II.

Die Städte seines Herrschaftsbereiches schlossen sich 1489 zu einem Bündnis zusammen, um ihre Rechte und Privilegien gegen seinen Zugriff zu sichern. Dies hinderte ihn aber nicht daran, weiter nach Einflussmöglichkeiten zu suchen, um z. B. seinen Bruder auf den Bischofsstuhl von Utrecht zu platzieren. Aber auch dieses Vorhaben scheiterte und rief nun den offenen Widerstand der Landstände (Ritterschaft und Städte) hervor, die sich durch diese Aggressionspolitik ständigen Gefahren ausgesetzt sahen. Die Empörung eskalierte so weit, dass die Stände sich weigerten, weiterhin ihre Steuern zu Kriegszwecken abzuführen. Zur allgemeinen Verärgerung trug auch der Umstand bei, dass Johann II. Günstlinge und seinen unehelichen Nachwuchs mit Geld und Posten versorgen wollte. Aus der Tatsache, dass man ihm den Beinamen „de kindermaker“ verpasste, kann man schon schließen, dass dieser nicht so ganz klein gewesen sein kann. Angeblich zeugte er 63 uneheliche Nachkommen, da kann schon einmal ein hübsches Sümmchen zusammenkommen, wenn man die alle versorgen will.

Die Abbildung des Tugendturms stammt aus einer Rechtsordnung Jülich-Kleve-Bergs und ist in Düsseldorf 1604 erschienen. Foto: LVR-Niederrheinmuseum Wesel

Seine politischen Bemühungen waren dagegen weniger ertragreich. Wegen seiner fortgesetzt schlechten Regierung gründeten daher die Stände unter Zustimmung seines Schwiegervaters Wilhelm IV. von Jülich-Berg im Jahre 1501 einen Rat, der die Anordnungen des Herzogs absegnen musste. Dieses Kontrollorgan engte die Betätigungsmöglichkeiten des Herzogs im weiteren Verlauf immer mehr ein, so dass schließlich die gesamte Steuererhebung seiner Einwilligung bedurfte – ein Instrument, von dem heutige Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Streit mit übergeordneten Behörden nur träumen können.

Autonomie der Hansestädte Duisburg und Wesel

Als Johann II. schließlich im Jahre 1521 starb, galt allein die Vermählung seines Sohnes Johann mit Maria von Jülich-Berg als politischer Erfolg. Da deren Vater Wilhelm als letzter Herzog von Jülich-Berg bereits im Jahre 1511 verstorben war, konnten nun Territorien zusammengeführt werden, die sich von der Maas bis an die Weser erstreckten. Dieser als Vereinigte Herzogtümer bezeichnete Länderverbund war allerdings kein zusammenhängendes Gebiet, sondern durch die verschiedenen geistlichen Territorien der Bischöfe von Köln, Münster und Osnabrück unterbrochen. Deswegen wurden auch keine zentralen Behörden herausgebildet und die Landstände behaupteten in den einzelnen Territorien ihre Eigenständigkeit. In Jülich und Berg war der Adel besonders stark während im Herzogtum Kleve die Städte dominierten. Die Hansestädte Duisburg und Wesel erlangten sogar eine besondere Rechtsstellung, die ihnen weitgehende Autonomie gewährleistete.

Unter dem Nachfolger Johann III. beruhigten sich die Verhältnisse wieder in den Vereinigten Herzogtümern. Er bemühte sich um eine Aussöhnung mit den Ständen, kümmerte sich um den Aufbau einer inneren Verwaltung und durch den Abschluss von Schutzbündnissen um einen Ausgleich mit den Nachbarstaaten. Diese Bemühungen werden allegorisch auf dem „Tugendturm“ dargestellt, der die Wappenkartusche von Jülich, Kleve, Berg, Mark und Ravensberg trägt und auf dem einander Iustitia (Gerechtigkeit) und Pax (Friede) sowie Misericordia (Barmherzigkeit) und Veritas (Wahrheit) die Hände reichen.

