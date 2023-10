Niederlande: Wegen Wolf kein Wildabschuss in Zuidwest-Veluwe

Aus den Niederlanden. Immer mehr Wölfe verbreiten sich in den Niederlanden. Weil die Tiere in der Zuidwest-Veluwe so aktiv sind, ändert sich der Umgang mit Wild.

Weil der Wolf in der Zuidwest-Veluwe immer aktiver ist, wird im niederländischen Naturgebiet kein Wild mehr durch Jäger abgeschossen. Das berichtet der öffentlich-rechtliche Sender „Omroep Gelderland“.

Dem Bericht zufolge wird der Herdenbestand vieler Arten im betroffenen Gebiet durch die Jagd des Wolfes immer kleiner, sodass Rothirsche, Wildschweine und Rehe nicht mehr von der Vereinigung „Natuurmonumenten“, die Naturgebiete in den Niederlanden verwaltet, entnommen werden müssen.

„Langsam wird eine neue Balance entstehen“, so Natuurmonumenten-Förster Frank Theunissen gegenüber „Omroep Gelderland“. „Es wird anders aussehen als heute, es wird natürlicher.“ Denn der Wolf treffe beim Jagen „andere Entscheidungen“ als Menschen. (mh)

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden!

Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten.