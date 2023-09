Niederlande: Wasserqualität des Rheins noch unzureichend

In den Niederlanden bleibt die Wasserqualität des Rheins noch hinter vereinbarten Zielwerten zurück.

Aus den Niederlanden. Eigentlich sollte die Wasserqualität des niederländischen Rheins verbessert werden. Das passiert offenbar nicht ausreichend. Verband alarmiert.

Die Qualität des Wassers im niederländischen Rhein bleibt trotz Abkommen hinter internationalen Zielvereinbarungen zurück. Das berichtet der niederländische Regionalsender „Omroep Gelderland“ unter Berufung auf Daten des Verbands der rheinischen Trinkwasserunternehmen (RIWA-Rijn).

Aus dem Jahresbericht von RIWA-Rijn geht demnach hervor, dass im Fluss 60 Stoffe gefunden wurden, die die vereinbarten Grenzwerte überschreiten. Grund dafür seien unter anderem Industriesubstanzen und Medikamentenrückstände. Der niederländische Verband kritisiert: Weil das Wasser im Fluss verschmutzt ist, müssten die Trinkwasserversorger deshalb mehr unternehmen, um das Wasser trinkbar zu machen.

Die Niederlande haben zusammen mit anderen Ländern, durch die der Rhein fließt, Vereinbarungen zur Verbesserung der Wasserqualität getroffen. Die Wasserqualität, so der Bericht, habe sich aber nicht ausreichend verbessert. Fünf Millionen Menschen in den Niederlanden seien unterdessen für ihr Trinkwasser auf den Rhein angewiesen.

Doch die Regierungen tue nicht genug, um die Wasserqualität zu verbessern, zitiert „Omroep Gelderland“ RIWA-Rijn. Der Verband fordert deshalb, dass weniger Industrieabwässer in den Rhein eingeleitet und strengere Genehmigungen eingeführt werden – nicht nur in den Niederlanden, sondern auch in Deutschland. (mh)

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niederrhein