Angebote wie zwei Biere zum Preis von einem sind ab dem 1. Juli in den Niederlanden verboten.

Gastronomie Niederlande: Was sich durch das neue Alkoholgesetz ändert

Den Haag. Die Niederlande führen Anfang Juli ein neues Alkoholgesetz zum Schutz von Jugendlichen ein. Das wirkt sich auch auf die Preise aus.

In den Niederlanden tritt zum 1. Juli ein neues Gesetz in Kraft, das den Alkoholmissbrauch unter Jugendlichen im Visier hat. Das sogenannte „Alkoholgesetz“ verbietet niederländischen Medien zufolge Schleuderpreise, erschwert den Kauf von Spirituosen online und dämmt bestimmte Rabattaktionen für alkoholische Getränke in Geschäften ein.

Konkret bedeutet das wohl: Alkoholische Getränke in Supermärkten und Geschäften werden Medienberichten zufolge teurer. Denn Alkohol darf ab dem 1. Juli nicht mehr mit einem Rabatt von über 25 Prozent verkauft werden. Angebote wie zwei Biere zum Preis von einem sind damit also vom Tisch. Ausgenommen sind Gastrobetriebe, die Happy Hour kann es also weiter geben.

Erwachsene, die Minderjährigen Alkohol kaufen und weitergeben, machen sich nach dem neuen Gesetz strafbar. Das „Alkoholgesetz“ entstand auf Initiative von Staatssekretär Paul Blokhuis. Der Politiker aus dem Gesundheitsministerium sieht die Notwendigkeit für ein solches Gesetz, da der Alkoholkonsum unter Jugendlichen die vergangenen vier Jahre nicht weiter zurückgegangen ist.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus dem Nachbarland mehr verpassen? Dann abonnieren Sie unseren kostenlosen Niederlande-Newsletter!

Ausgeh-Tipps und Neuigkeiten aus der Szene im Revier: Hier kostenlos für den WAZ-Gastro-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niederrhein