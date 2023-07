Niederlande: Warum Firmen Einfrieren von Eizellen bezahlen

Mit dem Einfrieren von Eizellen wollen immer mehr Frauen sich die Erfüllung eines Kinderwunsch in der Zukunft ermöglichen.

Aus den Niederlanden. Immer mehr Frauen wollen ihre Eizellen einfrieren lassen. In den USA übernehmen viele Firmen Kosten – inzwischen auch in den Niederlanden.

Im Nachbarland von NRW vergüten mindestens sieben große Firmen das Einfrieren von Eizellen. Das berichtet der niederländische Rundfunk NOS. Demnach unterstützen in den USA bereits 20 Prozent der Firmen ihr Personal finanziell auf diese Art. Sie geben an, ihre Mitarbeitenden so bei der Familienplanung zu unterstützen.

Solche finanziellen Vorteile seien aber durchaus umstritten, heißt es in dem NOS-Beitrag, in dem auch Kritikerinnen und Kritiker zu Wort kommen. Eine Vergütung durch den Arbeitgeber könnten Mitarbeitende, besonders Frauen, von einer zeitnahen Familienplanung abhalten oder Druck aufbauen.

Zudem könnten solche Firmen-Programme die soziale Ungleichheit beim Thema Familienplanung verstärken, wenn das Einfrieren nur für bestimmte Gruppen gefördert und damit leichter zugänglich ist. In den Niederlanden ist das Einfrieren von Eizellen eine gesundheitliche Privatleistung. (mh)

