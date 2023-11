Niederlande-Wahl: Unser Live-Newsblog aus dem Nachbarland

In den Niederlanden stehen vorgezogene Parlamentswahlen an. Die Parteien sind bereit.

Aus den Niederlanden. Am Mittwoch wählen die Niederlande ein neues Parlament. Mit unserem Newsticker halten wir Sie vor, am und nach dem Wahltag auf dem Laufenden.

Nachdem die Mitte-Rechts-Regierung des noch amtierenden niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte im Sommer über der Migrationsdebatte zerbrochen war, wählt das Nachbarland kommenden Mittwoch ein neues Parlament in Den Haag.

Jüngste Umfragen prognostizieren bei den vorgezogenen Neuwahlen ein Kopf-an-Kopfrennen zwischen der rechtsliberalen Regierungspartei VVD, der konservativen Parteineugründung NSC sowie der linken Liste aus Sozialdemokraten und Grün-Linken. Wir halten Sie in diesem Wahl-Blog auf dem Laufenden über die neusten Entwicklungen im Nachbarland:

Montag, 20. November:

14.30 Uhr: Der „Kiesraad“ hat den genauen Ablauf der Wahlen sowie deren Vor- und Nachbereitung bereits veröffentlicht: Nachdem am 13. Oktober offizielle die Kandidatenlisten eingereicht und am 27. Oktober die Wahlkampagnen gestartet waren, dürfen am 22. November zwischen 07.30 Uhr und 21 Uhr Stimmen in den Wahllokalen abgegeben werden.

Nachdem im laufe der nächsten Tage und Wochen die Stimmen final ausgezählt und die Kandidaten auf ihre Eignung für das Parlament überprüft werden, kann am 1. Dezember der finale Wahlausgang veröffentlicht werden. Bereits zuvor werden die Ergebnisse der Auszählung bekannt gemacht. Am 5. Dezember wird der letzte Tag des alten Parlaments sein. Am 6. Dezember wird das neue Parlament installiert.

14.10 Uhr: Die Niederlande wählen in zwei Tagen ein neues Parlament, wie gewohnt an einem Mittwoch – aber warum eigentlich? Nach Angaben des sogenannten „Kiesraad“, der für die Wahlen im Nachbarland zuständig ist, soll der Tag es möglichst vielen Menschen ermöglichen, wählen zu gehen.

Zwar müssen Erwerbstätige meist unter der Woche arbeiten, doch wegen „religiöser Gründe“ werden Freitag, Samstag und Sonntag als Wahltage ausgeschlossen. Zudem würden Grundschulen, in denen traditionell viele Wahllokale eingerichtet werden, so am wenigsten belastet.

Eine Ausnahme macht laut „Kiesraad“ der Tag der Wahl des Europäischen Parlaments. Dieses wird in den Niederlanden an einem Donnerstag gewählt.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niederrhein