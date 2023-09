Neuwahlen Niederlande-Wahl: So schneiden die Parteien in Umfragen ab

Aus den Niederlanden. Im November wählen die Niederlande ein neues Parlament, Umfrageergebnisse zeichnen ein erstes Stimmungsbild. Wie die Parteien jüngst abschneiden.

Im Spätherbst wird es ernst und schon jetzt rumort es in Den Haag: Am 22. November wählen die Niederlande ein neues Parlament, nachdem die Regierungskoalition Anfang Juli im Streit über die Migrationspolitik zerbrochen war. Rund zweieinhalb Monate vor den Neuwahlen buhlen die Parteien immer aktiver um die Gunst der Wählerinnen und Wähler.

Vor allem eine kurzfristige Parteigründung mischt die Politiklandschaft gehörig auf: Der „Neue Gesellschaftsvertrag“ des ehemaligen Christdemokraten Pieter Omtzigt liegt laut dem sogenannten „Peilingwijzer“, der sich auf die jüngsten Umfragen der Marktforschungsinstitute „I&O Research“ sowie „Ipsos“ bezieht, Anfang September mit 17 bis 20 Prozent vorn.

Der niederländische Ökonom hatte sich einen Ruf als integrer Politiker erworben. Er trug zur Aufdeckung eines Skandals um Kinderbeihilfen bei, der Anfang 2021 zum Rücktritt der Regierung Rutte geführt hatte. Eine Umfrage hatte Ende Juli ergeben, dass er die Neuwahlen mit einer eigenen Partei gewinnen könnte. Bis 2021 war er Mitglied des christdemokratischen CDA. Über den neuen politischen Kurs von Pieter Omtzigt ist allerdings noch nicht allzu viel bekannt.

Dennoch hat die noch blutjunge Partei die rechtsliberale Regierungspartei des scheidenden Mark Rutte aktuell von ihrer Spitzenposition in den Umfragen verdrängen können. Die VVD kann derzeit auf 14 bis 17 Prozent hoffen und bleibt Omtzigt damit dicht auf den Fersen. Von Justizministerin und Spitzenkandidatin Dilan Yeşilgöz-Zegerius wird ein stärkerer Rechtskurs erwartet, der möglicherweise noch größeren Anklang finden könnte.

Auf gleicher Höhe wie die VVD liegt laut „Peilingweijzer“ das neue Bündnis der Sozialdemokraten (PVdA) und „GroenLinks“. Die gemeinsame linke Liste kann aktuell ebenfalls mit 14 bis 17 Prozent rechnen. Spitzenkandidat ist der ehemalige Vizepräsident der EU-Kommission Frans Timmermans, der bereits Außenminister der Niederlande war und auf dessen Bekanntheit beide Parteien setzen.

Niederlande: BBB-Partei büßt in Umfragen Zustimmung ein

Mit einigem Abstand folgen zwei Parteien aus dem rechten Spektrum im „Peilingwijzer“. Die oft als Protestpartei bezeichnete Bauern-Bürger-Partei (BBB) holte bei den Provinzwahlen im März noch die Mehrheit, stürzt in den Umfragen von Anfang September aber auf 8 bis 11 Prozent ab. Die PVV des bekannten Rechtspopulisten Geert Wilders verzeichnet ebenfalls 8 bis 10 Prozent.

Dahinter landet mit 5 bis 7 Prozent die linksliberale Koalitionspartei D66, die damit deutlich verliert. Auch die beiden christdemokratischen Koalitionsparteien CDA und CU haben mit 2 bis 4 Prozent derzeit an Zustimmung verloren. Beobachterinnen und Beobachter betonen aber gerne, dass noch alles offen sei. Die aktuellen Tendenzen haben sich in den vergangenen Wochen schon mehrfach geändert. So schnitt etwa die BBB vor der Neugründung von Omtzigts „Neuer Gesellschaftsvertrag“ noch Ende Juni deutlich besser ab.

Was die Lage so unsicher macht: Alle großen Parteien gehen mit neuem Spitzenpersonal an den Start, zwei Newcomer sind dabei. Und: Der unerwartet scheidende Premier Mark Ruttes hinterließ ganz plötzlich eine Leerstelle. Eine logische Nachfolge, die schon seit längerem in den niederländischen Medien gehandelt wird, gibt es nicht – auch wenn einige Politikerinnen und Politiker nach dem Fall der Regierung schnell und teils erwartbar nach vorne drängten. Bis Ende November könnte noch einiges an Bewegung möglich sein.

