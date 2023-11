Niederlande-Wahl: Diese Bündnisse in Den Haag wären denkbar

Eine Woche vor den Neuwahlen im Nachbarland zeichnet sich ab, dass es eine neue Regierungskoalition im Mitte-Rechts-Spektrum geben könnte. Laut jüngsten Umfragen des sogenannten Peilingweijzers (14. November) liegt die neugegründete Partei NSC des ehemaligen Christdemokraten Pieter Omtzigt mit 16 bis 19 Prozent vorn.

Dicht gefolgt wird der NSC von der aktuellen Regierungspartei VVD mit 16 bis 18 Prozent. Beide Parteien hatten sich bei Umfragen an der Spitze immer wieder abgewechselt. Pieter Omtzigt, der derzeit vorne liegt, hatte zuletzt in den Medien gesagt, dass er nicht gerne Premier werden würde.

Sowohl der NSC als auch die VVD hätten in mehren politischen Spektren Koalitionsmöglichkeiten. Da es allerdings beim Thema Migration mehr Überschneidungen im Bereich Mitte-Rechts gibt, dürften vor allem Parteien aus diesem Bereich bereitstehen, darunter möglicherweise zwei christdemokratische.

Rechnerisch möglich wären auch Zusammenschlüsse mit Geert Wilders’ rechtspopulistischer PVV (laut Umfrage bei 10 bis 12 Prozent) oder der Protestpartei BBB (5 bis 7 Prozent). Während sich die VVD für Wilders offen zeigte, hatte Omtzigt eine Koalition mit dessen PVV ausgeschlossen. Lesen Sie hier mehr über die Parteiprogramme.

Theoretisch hätte auch die gemeinsame linke Liste aus Sozialdemokraten und Groen/Links mit 14 bis 16 Prozent noch Chancen. Als Koalitionspartner wären durchaus einige kleinere Parteien wie die Sozialisten, Partei für die Tiere oder linksliberale D66 denkbar. (mh/mkx/tat)

