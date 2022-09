Niederlande versprechen Bürgern Energiehilfe und Preisdeckel

Den Haag. Weil die Energiekrise auch die Bevölkerung in den Niederlanden schwer belastet, erhöht Regierung den Mindestlohn und begrenzt Energiepreise.

Als Hilfe für die hohen Energiekosten will die niederländische Regierung einen Teil der Strom- und Gasrechnung der Bürger bezahlen – und eine Preisdeckelung vornehmen. „Es ist schmerzlich, dass immer mehr Menschen Mühe haben, ihre Miete, Einkäufe, Krankenversicherung und Energierechnung zu bezahlen“, sagte König Willem-Alexander in seiner Thronrede in Den Haag, mit der er das parlamentarische Jahr in den Niederlanden eröffnete.

Für einen Teil des Energieverbrauches im Nachbarland von NRW soll eine Preisobergrenze festgelegt werden. Nach den Plänen soll der Staat den Unterschied zum Marktpreis an die Energieunternehmen bezahlen. In der Thronrede zur Eröffnung des parlamentarischen Jahres kündigt der König traditionell die Pläne der Regierung an.

Energie: Preisdeckel in den Niederlanden kommt

Die Preisgrenze soll ab dem Jahreswechsel in Kraft treten und zunächst für ein Jahr gültig sein. Sie soll zudem nur für einen Teil des Verbrauchs gelten. Der Wert wird festgestellt nach dem durchschnittlichen Verbrauch eines Haushaltes von Anfang des Jahres, vor dem Ausbruch des Ukrainekrieges und dem Anstieg der Energiekosten.

Wer mehr verbraucht, soll dafür den geltenden Marktpreis bezahlen. Die Koalitionsregierung von Premier Mark Rutte will verhindern, dass viele Bürger durch die extrem hohen Energiekosten in finanzielle Not geraten.

Das Kabinett geht davon aus, dass Bürgerinnen und Bürgern dadurch durchschnittlich 2280 Euro sparen könnten, wie der öffentlich-rechtliche Sender NOS berichtet. Dennoch erkenne die Regierung an, dass der Plan Unsicherheiten berge. Das Kabinett hat dem Bericht zufolge gut 5,4 Milliarden Euro für die Maßnahme vorgesehen. Wie viel das Projekt aber am Ende genau kosten wird, ist nicht abzusehen.

Um die Kaufkraft zu erhöhen, investiert das Kabinett zudem einen Betrag von 17,2 Milliarden Euro. Damit wird der Mindestlohn um 10 Prozent erhöht, wodurch auch die Basisrente im Nachbarland steigt, so NOS. Auch Wohngeld und andere Sozialhilfen werden erhöht. Berechnungen zufolge könne das Paket dafür sorgen, dass weniger Menschen die in die Armut abrutschen. (mh/dpa)

