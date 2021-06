Niederlande-Urlaubscheck: Mitmachen und Preise gewinnen

Von Zeeland träumen viele Niederlande-Fans in NRW. Wir wollen in unserem NRZ-Urlaubscheck wissen, wohin Sie in der Pandemie fahren.

Die Sommerferien stehen vor der Tür – und wir haben Lust auf Urlaub. Zwar sind Fernreisen und Langstreckenflüge in Pandemiezeiten mit Vorsicht zu genießen, doch eines der Lieblingsziele für Reisende aus NRW liegt praktischerweise fast vor der Haustür: die Niederlande. Unser Nachbarland ist eines der beliebtesten Reiseziele für Menschen aus NRW – und schien in der Krise doch immer wieder unendlich weit entfernt.

Dabei hat der Holland-Urlaub Tradition: Seit jeher geht es für Familien aus NRW in die Küstenregion Zeeland, für Campingfans in die Grenzregion oder für Kulturliebhaberinnen in die Metropolregion Amsterdam. Unser NRZ-Urlaubscheck möchte herausfinden, was uns so am Nachbarland fasziniert – und wie die Pandemie unsere Holland-Euphorie beeinflusst.

Wohin fahren Sie am liebsten in die Niederlande?

Wir sind neugierig auf Ihre Erfahrungen und wollen wissen, wohin Sie am liebsten in die Niederlande reisen – und natürlich warum. Etwa für einen Städtetrip nach Den Haag, für eine klassische Radtour nach Texel oder doch für einen gemeinsamen Urlaub bei Freunden und Familie kurz hinter der Grenze?

Und natürlich wollen wir in diesem Sommer auch von Ihnen wissen, wie die Pandemie Ihre Urlaubsplanung für die Niederlande beeinflusst hat. Denn die Corona-Pandemie hat nicht nur unseren Alltag verändert, sondern auch unsere Freizeit. Restaurants oder Kinos waren lange geschlossen, Sportveranstaltungen fanden oder finden ohne Zuschauer statt – und an Urlaub war lange Zeit überhaupt nicht zu denken.

Urlaubsscheck: Tolle Niederlande-Preise zu gewinnen!

Noch wird weiter von nicht notwendigen Reisen abgeraten, doch ein Tourismusverbot gibt es nicht. Fahren Sie trotz der Pandemie über die Grenze und fühlen sich vor Ort sicher? Wie sehen Sie den Umgang mit der Corona-Krise im Nachbarland?

Unsere Umfrage startet am 19. Juni. Machen Sie mit! Wir verlosen unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein Mal vier Eintrittskarten für den Burgers‘ Zoo in Arnheim sowie fünf Mal ein Exemplar des Buches „Holland für die Hosentasche: Was Reiseführer verschweigen“ von Ulrike Grafberger.

Nach Ablauf der Umfrage am 3. Juli werden wir zu ausgewählten Aspekten der Umfrage berichten. Wir freuen uns auf Ihren Standpunkt. So machen Sie mit: Auf nrz.de/urlaubscheck gelangen Sie zu unserer Umfrage. Wir wünschen „veel succes“ – viel Glück! (red.)

