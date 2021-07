Niederlande-Urlaubscheck: Das sind die Umfrage-Ergebnisse

Trotz Pandemie in den Holland-Urlaub? Viele Menschen aus NRW zieht es weiterhin an die Nordseeküste.

Aus den Niederlanden. Wie stehen Hollandfans aus NRW zu Coronaregeln in den Niederlanden - und hat das ihre Urlaubsplanung beeinflusst? Die Ergebnisse unserer Umfrage.

Maske oder keine Maske beim Tagesausflug oder Holland-Urlaub am Strand? Diese Frage mag Niederlande-Fans durchaus verwirren - schließlich gab es ein langes Hin und Her um diese Coronamaßnahme in den Niederlanden. Generell waren seit Beginn der Pandemie die Coronaregeln in den Niederlanden lockerer als in Deutschland.

Wie hat dieser für deutsche Verhältnisse ungewohnte Umgang mit dem Virus die Urlaubspläne von Menschen in der Region und den Blick auf das Nachbarland verändert? Das wollte die NRZ im großen Urlaubscheck wissen. Rund 1130 Leserinnen und Leser haben online und in der Zeitung den Fragebogen ausgefüllt. Die Umfrage ist zwar nicht repräsentativ, vermittelt aber ein Stimmungsbild.

Wie gut sind die Coronaregeln in den Niederlanden?

Es zeigt sich unter anderem: Unsere Leserinnen und Leser sind bei dem Thema Corona-Maßnahmen im Nachbarland deutlich zwiegespalten. Knapp über die Hälfte finden den Umgang mit der Pandemie im Nachbarland nicht gut, rund 45 Prozent befürworten hingegen die Strategie von Ministerpräsident Mark Rutte. Das Krisenmanagement der niederländischen Regierung bekommt von fast der Hälfte der Befragten die Schulnote drei.

Aktuell ist im Alltag vor Ort fast alles möglich. Trotz hoher Infektionszahlen haben Freizeit- und Gastronomieeinrichtungen weitestgehend uneingeschränkt auf. Nur Nachtclubs und Diskotheken müssen noch dicht bleiben. Hier war es in den vergangenen Wochen zu mehreren Superspreader-Events gekommen.

Weil die Corona-Lage in den Niederlanden also weiter unsicher und die Corona-Maßnahmen bei der Ein- und Rückreise sowie vor Ort unberechenbar bleiben, hat sich auch das Buchungsverhalten von Holland-Fans geändert. Während die deutliche Mehrheit der Befragten sehr wohl noch für Ausflüge oder Urlaub an der Nordseeküste ins Nachbarland reisen will, planen und buchen über die Hälfe zur Sicherheit nur noch kurzfristig. Die Faszination für die Niederlande scheint den hohen Infektionszahlen zum Trotz aber ungebrochen. (red.)

Das sind die Ergebnisse des Urlaubschecks:

