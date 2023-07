Niederlande-Urlaub: Limburg ist erneut „beste Ferienregion“

Die Provinzhauptstadt Maastricht zieht in den Sommerferien viele Gäste aus den Niederlanden an - aber auch aus Belgien und Deutschland.

Aus den Niederlanden. Auch nach Corona machen viele Reisende aus den Niederlanden im eigenen Land Urlaub. Welche Regionen gut abschneiden und für NRW interessant sind.

Die südliche Provinz Limburg ist einer Marktuntersuchung im Nachbarland zufolge die erneut beste Region für Ferien im niederländischen Inland. Das berichtet der öffentlich-rechtliche Regionalsender „1Limburg“.

Demnach schneidet die Provinz an der Grenze zu Deutschland besonders gut in den Kategorien Aufenthaltsqualität und gute Atmosphäre ab. Die Provinzhauptstadt Maastricht wird als besonderer Anziehungspunkt hervorgehoben. Schon im vergangenen Jahr führte sie das Ranking der „Steden & Streken Merkenonderzoek“ eines niederländischen Beratungsunternehmens an.

Auch andere, eher ländlich geprägte Regionen im Süden des Landes oder an der Grenze zu Deutschland schneiden besonders gut ab. Auf den Plätze nach Limburg folgen die Provinzen Drenthe, Gelderland und Zeeland, die auch bei Touristinnen und Touristen aus NRW beliebt sind.

Sie stellen der Marktuntersuchung zufolge für Reiselustige aus den Niederlanden eine besonders gute Alternative für einen Urlaub im Ausland dar. Auch nach der Pandemie bleibt Urlaub im eigenen Land beliebt. (mh)

