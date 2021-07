Niederlande: Unwetter und Überschwemmung treffen Limburg

Aus den Niederlanden. Die grenznahe Region Limburg ist durch Überschwemmungen schwer getroffen. Rettungsdienste bekamen die Wassermassen teils nicht mehr in den Griff.

Der Süden der Niederlande ist am Dienstagabend und Mittwoch schwer durch Unwetter getroffen worden. Wie niederländische Medien berichteten, kam es vor allem in der grenznahen Region Limburg-Zuid zu Überschwemmungen und Schlammströmen. Wegen des Starkregens musste die überschwemmte Autobahn 79 zeitweise gesperrt werden.

Laut dem Sender NOS war es den Rettungsdiensten teilweise nicht mehr möglich, die enorme Wasserlast abzupumpen. Anwohnerinnen und Anwohnern wurde geraten, Gas- und Elektrizität abzuschalten und Habseligkeiten in Sicherheit zu bringen.

In den Rettungsdiensten wurden zusätzliche Hilfskräfte eingesetzt, um die Notfallmeldungen am Telefon annehmen zu können. Auch die Provinz Gelderland, die an den Kreis Kleve grenzt, war von Regeneinbrüchen betroffen. Hier mussten wegen Überschwemmungsgefahr Campingplätze geräumt werden. Die Unwetterwarnung bleibt bis zum Donnerstag in Kraft. (mh)

