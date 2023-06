Niederlande: Unikliniken gehen Medikamentenverschwendung an

Nimwegen. Eigentlich ist die Wiederausgabe von Krebsmedikamenten verboten. Um Verschwendung zu verhindern, nutzen niederländische Kliniken ein Schlupfloch.

In den Niederlanden haben sich mehrere Unikliniken zusammengeschlossen, um teure Krebsmedikamente vor dem Müll zu retten – und so Millionen an Euro zu sparen. Die Krankenhäuser sammeln übrig gebliebene Medikamente ein und geben diese erneut aus. Das ist per EU-Gesetz eigentlich verboten, in klinischen Studien aber erlaubt.

Dieses Schlupfloch nutzen die teilnehmenden Kliniken mit einem Forschungsprojekt, das 2020 unter der Leitung des Uniklinikums Nimwegen in vier Krankenhäusern startete. Wie die Klinik in der Grenzregion mitteilte, haben die teilnehmenden Häuser zusammen bereits 600.000 Euro sparen können.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus dem Nachbarland mehr verpassen? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Niederlande-Newsletter!+++

Nun haben sich dem Forschungsprojekt zehn weitere Häuser angeschlossen, die mit Unterstützung des niederländischen Gesundheitsministeriums das Vorhaben ausweiten sollen. „Medikamentenverschwendung ist auch mir ein Dorn im Auge“, teilte Gesundheitsminister Ernst Kuipers mit. „Natürlich darf das nicht auf Kosten den Patientensicherheit gehen, denn die steht über allem.“

Die künftigen Erkenntnisse aus dem Projekt seien deshalb wichtig – auch, um die aktuelle europäische Gesetzgebung zu verbessern. Die teilnehmenden Krankenhäuser beurteilen die Wiederausgabe bereits jetzt als „sicher und durchführbar“, wie aus einer Pressemitteilung der Uniklinik Nimwegen hervorgeht. (mh)

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niederrhein