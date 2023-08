Niederlande: UNESCO-Weltarchitektur in Utrecht und Rotterdam

Aus den Niederlanden. In den Niederlanden gibt es viele Welterbestätten zu entdecken – darunter auch berühmte und weniger bekannte Architekturen der Moderne.

Licht, Luft und Raum. Mit diesen drei simplen Schlagworten der modernen Architektur hat es die Van Nelle Fabrik zum UNESCO-Weltkulturerbe im Nachbarland gebracht. Was heutzutage Standard in vielen öffentlichen Gebäuden ist und auch minimalistisch anmutende Einfamilienhäuser deutscher Wohnsiedlungen charakterisiert, war vor hundert Jahren noch etwas Neues. Und eine ganze Fabrik im Stil des „Neuen Bauens“ – „Nieuwe Bouwen“ – geradezu revolutionär.

Das in den 1920er Jahren designte und errichtete Gebäude im Nord-Westen Rotterdams ist deshalb – Zitat UNESCO – „eine der Ikonen der Industriearchitekturen des 20. Jahrhunderts“ und touristisch betrachtet noch eher unterschätztes Terrain. Wer nach Rotterdam reist, hat meistens andere Highlights wie den Hafen im Kopf. Oder die bekannten, in den 70er Jahren gebauten gelben Kubuswohnungen.

Van Nelle Rotterdam: Vorbildfabrik der Moderne

Draußen vor der glänzenden Fassade mit ihren vielen Fenstern bekommen Besucherinnen und Besucher von Van Nelle mit gerecktem Hals schnell eine Idee, warum es genau diese ehemalige Kaffee-, Tee-, und Tabakfabrik auf die begehrte UNESCO-Liste geschafft hat. Drinnen sind inzwischen Büros in die ehemaligen Produktionsräumlichkeiten eingezogen, deren pragmatische wie klare Einrichtung einst das Ideal der modernen Fabrik verkörperte.

Formen, die der Funktion folgen – das Credo der modernen Architektur schlechthin – ist in der Van Nelle Fabrik eindrücklich umgesetzt. Visuell heißt das noch heute: Klare geometrische Architektur mit Stahl und Glas auf großer Fläche, symmetrische und geradlinige Innenelemente im gekachelten Treppenhaus, den ehemaligen Waschräumen für die Arbeiterinnen und Arbeiter sowie in den weitläufigen Produktionshallen.

Dort erinnern ausgestellte alte Plakate der Marke Van Nelle an die Produkte, die hier hergestellt wurden und nicht nur in den Niederlanden ein Begriff waren. Alte Rohre, Geländer, Lampen, Uhren und technische Systeme zeigen, welchen fortschrittlichen Standard die Fabrik hatte. Doch der Zugang zum architektonischen Welterbe ist eingeschränkt und muss mit einer Tour gebucht werden. Ansonsten geht es nur für die Mitarbeitenden der inzwischen in der Fabrik ansässigen Firmen in das historische Denkmal.

Haus Sonneveld im Rotterdamer Museumsviertel

Ein Abstecher von der Van Nelle Fabrik in die Rotterdamer Innenstadt führt zu einem weiteren Highlight des Architekten Leen van der Vlugt, der auch für das Van Nelle Gebäude verantwortlich war. Es wurde 1933 als damals äußerst modernes Wohnhaus für die wohlhabende Familie Sonneveld entworfen und liegt im heutigen Museumsviertel Rotterdam, gegenüber des neuen Depots Boijmana van Beuningen.

Auch wenn es den Titel UNESCO-Weltkulturerbe nicht trägt – eines der besterhaltenen Vorbilder für das „Neue Bauen“ ist die weiße Minivilla allemal. Die noch zeitgemäß ausgestatteten Innenräume offenbaren, was in den 1930er Jahren als absoluter Luxus galt: zehn Massage-Duschköpfe und zwölf Telefone im Haus.

Utrecht: Das Rietveld Schröderhuis

Eine weitere UNESCO-Welterbe-Architektur in den Niederlanden gilt ebenso als „Ikone“ moderner Architektur und ist im Vergleich zur Van Nelle Fabrik auch eine international äußerst bekannte: das Rietveld Schröderhuis in Utrecht, Verkörperung der niederländischen Kunstströmung „De Stijl“, deren gestalterische Prinzipien das Haus prägen.

In Deutschland eher unbeachtet ist hingegen die Rolle von Truus Schröder im Gestaltungsprozess des berühmten Gebäudes, das im Ausland eher mit dem Architekten Rietveld zusammengebracht wird – obwohl es der Nachname der Auftraggeberin offiziell in den Titel ihres Hauses geschafft hat.

Wobei ihre Rolle weit über die einer reinen Auftraggeberin – oder, wie es oft heißt, einer Muse – hinausging. 1924 fragte die Witwe den Utrechter Möbeldesigner Gerrit Rietveld, ob er ihr neues Wohnhaus entwerfen möchte, spielte aber beim mehrmals überarbeiteten Entwurf selbst eine bedeutende Rolle.

Schon während ihrer enttäuschenden Ehe, so erfährt man bei einer Audio-Tour, habe sich die studierte Mutter dreier Kinder nach einer neuen Art zu wohnen gesehnt. Stattdessen steckte Truus Schröder mit ihrem Mann in einem historischen Utrechter Haus voller Stuck und Schnörkel fest.

Nach dem Tod ihres Gatten zog Schröder, geborene Schräder, mit den Kindern aus. In Gerrit Rietveld fand sie den perfekten Verbündeten, ihre damals unkonventionelle Idee vom schlichten und praktischen Wohnen umzusetzen. Der Entwurf machte Rietveld bekannt, Schröder gab das Haus ein neues Leben.

Charakteristisch für das Gebäude sind die fließenden Übergänge zwischen drinnen und draußen sowie die strengen horizontalen und vertikalen Linien. Und natürlich die ausschließliche Verwendung von Primärfarben neben Weiß, Grau und Schwarz.

Neues Wohnen, umgesetzt in Utrecht

Nach dem Ende des Bauvorhabens erhielt Gerrit Rietveld ein kleines Atelier mit Haus. Mit Schröders Tochter Han Schröder arbeitete er später sogar zusammen. Sie wurde eine der ersten bekannten Architektinnen der Niederlande – obwohl sie das inzwischen berühmte Haus als Mädchen gar nicht leiden konnte, wie es heißt.

Als Gerrit Rieldvelds Frau 1957 starb, zog der Künstler bei Schröder ein und wohnte dort bis zu seinem Tod im Jahre 1964. Truus Schröder selbst lebte bis zu ihrem Tod im Jahre 1985 in dem Haus, das seit dem Jahr 2000 UNESCO-Welterbe ist.

Das Rietveld Schröderhuis lehrt uns auch über die Historie der Sehgewohnheiten: Beim Schlendern durch die 70 Quadratmeter wirken viele Gestaltungselemente, Farbschemata und Möbel deutlich historisch, die Formen von Grundriss und Fassade allerdings vertraut. Die heutige Vorliebe für Minimalismus im Wohnungsbau musste sich in den 1920er Jahren erst noch entwickeln. Schröder und Rietveld haben sie mitgeprägt.

Die Reise wurde durch das Niederländische Büro für Tourismus und Convention (NBTC) unterstützt.

