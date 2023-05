Niederlande: Reservierung für ICEs nach Deutschland nötig

Aus den Niederlanden. Weil die niederländische Bahn mit einem Sommer-Ansturm rechnet, führt sie eine Reservierungspflicht für Sitzplätze ein. Auch ICE-Züge betroffen.

Weil die niederländische Bahn im Sommer mit vollen Züge aus dem Nachbarland von NRW Richtung Deutschland und Belgien rechnet, werden ab Mitte Juni Sitzplatzreservierungen nötig.

Wie der niederländische öffentlich-rechtliche Rundfunk NOS unter Berufung auf den Betreiber NS berichtet, soll das für viele internationale Verbindungen verpflichtend werden.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus dem Nachbarland mehr verpassen? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Niederlande-Newsletter!+++

Die niederländische Bahn will so übervolle Züge vermeiden. Wann die Regelung genau bei welchen Auslandszügen greifen wird, ist noch nicht in allen Fällen geklärt.

Bekannt ist bereits, dass Reisende mit dem ICE nach Deutschland und in die Schweiz zwischen dem 17. Juni und 18. August in jedem Fall eine Reservierung benötigen. An dem Vorgehen gibt es auch Kritik. Verkehrs- und Verbraucherverbände fürchten, dass die Verbindungen unattraktiver werden. (mh)

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niederrhein