Niederlande: Polizei erschießt Wolf nach Angriff auf Schäfer

Westerveld. Nach dem Wolfsangriff auf einen Schäfer hat die niederländische Polizei das Tier erschossen. Doch war das verhältnismäßig? Anzeige erstattet.

Nach der Meldung eines Wolfsangriffs auf einen Schäfer und dessen Schafsherde in den Niederlanden hat die Polizei das Tier erschossen. Der Schäfer sei nach dem Angriff am Sonntagmorgen verletzt ins Krankenhaus gegangen, sagte eine Sprecherin der Gemeinde Westerveld. Zu dem Angriff kam es auf einem Gelände, das dem Schäfer gehört.

Das Tier griff dabei auch einige der Schafe an. Wie schwer verletzt der Schäfer wurde, konnte die Gemeindesprecherin nicht sagen. Das Tier wurde auf Anordnung des Bürgermeisters erschossen, sagte ein Polizeisprecher. Es hielt sich beim Eintreffen der Beamten noch auf dem Gelände auf.

Wie der Sender RTV Drenthe berichtete, deuten Spuren daraufhin, dass der Wolf unter einem eigentlich wolfsabweisenden Zaun durchgekrochen ist, um zu den Schafen zu gelangen. Der Schäfer habe laut rufend mit einer Heugabel und einer Schaufel versucht, das Tier zu vertreiben und sei dabei in den Arm gebissen worden. Nach dem Angriff versteckte das Tier sich unter Sonnenkollektoren, die sich auf dem Grundstück befanden.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus den Niederlanden mehr verpassen? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Niederlande-Newsletter!+++

In der ländlichen Gemeinde Westerveld in der nordöstlichen Provinz Drenthe werden schon seit einiger Zeit Wölfe gesichtet, sagte die Gemeindesprecherin. Für Tierhalter gibt es Zuschüsse für den Kauf wolfsabweisender Zäune. Anfang Oktober hat die Provinz ein Informationstreffen geplant, um auf die Unruhe in der Bevölkerung einzugehen, die das Auftauchen der Wölfe ausgelöst hat.

Laut Medienberichten gibt es auch Kritik am Abschuss des Tieres. Da der Wolf unter Naturschutz steht, gelten für einen Abschuss besonders strenge Regeln. Diese seien nicht eingehalten worden, sagen Fachleute. Eine Tierschutzorganisationen haben demnach bereits Anzeige erstattet. (dpa/mh)

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niederrhein