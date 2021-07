Niederlande: Parlament kritisiert Premier Ruttes Corona-Kurs

Wer in die Niederlande fährt, landet nicht unbedingt in Holland. Warum das Land eine Zeit lang unter Holland bekannt war, erklären wir im Video.

Den Haag. Parlamentsabgeordnete haben die Coronapolitik von Premier Rutte als verantwortungslos kritisiert. Er habe Warnungen vor Lockerungen ignoriert.

Bei einer Sondersitzung des Parlaments am Mittwoch in Den Haag verurteilten Abgeordnete die bisherige Politik der Regierung als verantwortungslos. Ministerpräsident Mark Rutte und sein Gesundheitsminister Hugo de Jonge hätten viel zu schnell die Maßnahmen am 26. Juni aufgehoben, klagten Abgeordnete und Warnungen von Experten des Outbreak Management Teams (OMT) in den Wind geschlagen.

Erst zwei Wochen später wurde die Notbremse gezogen, einige Lockerungen wurden wieder rückgängig gemacht. Vor allem die großstädtischen Regionen in den Niederlanden sind von der neuen Infektionswelle betroffen. Am Mittwoch waren rund 10 500 Neuinfektionen in 24 Stunden gemeldet worden, so viele waren es zuletzt zu Weihnachten.

Niederlande: Zahlen in Krankenhäusern steigen wieder

Die 7-Tage-Inzidenz liegt nun bei über 300. Zum Vergleich: In Deutschland liegt der Wert bei 7,1. Das Institut für Gesundheit und Umwelt RIVM geht davon aus, dass die besonders ansteckende Deltavariante bereits für 60 bis 65 Prozent der Infektionen verantwortlich ist. Auch die Patientenzahlen in Krankenhäusern steigen langsam.

Zwar infizieren sich nun noch vorwiegend Jüngere, die vergleichsweise selten schwer an Covid erkranken. Doch die Experten beim RIVM befürchten, dass auch Ältere, die noch nicht oder nur teilweise geimpft sind, angesteckt werden. Dann können die Krankenhäuser erneut belastet werden. Positiv ist, dass bereits mehr als 40 Prozent der Einwohner vollständig geimpft sind, fast 70 Prozent haben zumindest eine Dosis erhalten. (red./dpa)

