Niederlande: NRW-Ministerium warnt vor Blauzungenkrankheit

Düsseldorf. In den Niederlanden geht die Blauzungenkrankheit um. Das könnte auch für Wiederkäuer in NRW gefährlich werden. Worauf Tierhalter achten sollten.

Das NRW-Landwirtschaft- und Verbraucherschutzministerium ruft Tierhalterinnen und Tierhalter in der deutschen Grenzregion zur Vorsicht auf. Grund ist die sich in den Niederlanden verbreitende Blauzungenkrankheit (BT), wie es in einer Mitteilung der Landesbehörde in Düsseldorf heißt.

„Die Blauzungenkrankheit ist eine für Menschen ungefährliche, aber bei Schafen und Rindern hauptsächlich akut verlaufende Infektionskrankheit, die auch zu Todesfällen führen kann. Auch Ziegen und andere Wiederkäuer sind empfänglich“, so das Ministerium weiter. Deshalb sei auch in Deutschland Vorsicht geboten, wo aktuell noch kein Ausbruch bekannt ist.

„Tierhalterinnen und Tierhalter in Nordrhein-Westfalen – besonders in den Grenzgebieten zu den Niederlanden – sind aufgerufen, ihre Bestände genau und aufmerksam zu beobachten“, so Landwirtschafts- und Verbraucherschutzministerin Silke Gorißen. „Zudem ist die Blauzungenkrankheit anzeigepflichtig: Kranke Tiere sind umgehend dem zuständigen Veterinäramt zu melden.“

Darauf sollten Tierhalterinnen und Halter in NRW achten

Den Angaben zufolge sind die Ausbrüche in den Niederlanden mit „deutlichen klinischen Erscheinungen“, insbesondere bei Schafen, verbunden. Beobachtet worden seien unter anderem hohes Fieber, geschwollene Zungen, Fressunlust, Speicheln und lethargisches Verhalten sowie ein „hochgradig gestörtes Allgemeinbefinden“.

Im weiteren Verlauf wurden Läsionen im Maul und an der Zunge berichtet. „Die niederländischen Behörden berichten zudem von Todesfällen“, so das NRW-Ministerium. „Bei an BT erkrankten Rindern kann es zu einem Milchrückgang kommen. In welchem Umfang im Rahmen des aktuellen Ausbruchs weitere Symptome bei Rindern auftreten, ist zurzeit noch unklar.“ Eine genaue Tierbeobachtung sei somit von großer Bedeutung für die Früherkennung.

Für Verbraucherinnen und Verbraucher, so betont Landwirtschafts- und Verbraucherschutzministerin Silke Gorißen, sei die Krankheit ungefährlich. Es gebe keine Bedenken für den Verzehr von Fleisch- und Milchprodukten.

In den Niederlanden wurde die Infektion laut NRW-Ministerium bereits Anfang September in Tierhaltungsbetrieben in Utrecht und in der Provinz Noordholland nachgewiesen. Die Krankheit breite sich ostwärts weiter aus. Das Virus, das die Blauzungenkrankheit auslöst, wird über kleine, blutsaugende Mücken (Gnitzen) übertragen, die bis zu 150 Kilometer weit fliegen können.

„Ein Eintrag der Erkrankung nach Nordrhein-Westfalen ist unter aktuellen Bedingungen jederzeit möglich“, heißt es weiter. Betroffen sind laut Ministerium überwiegend Schafhaltungen, aber auch in niederländischen Rinderbetrieben wurden Tiere positiv auf das Virus getestet. Bis auf Weiteres sei der Transport von empfänglichen Arten aus den Niederlanden in Betriebe in Deutschland nicht mehr möglich. (mh)

