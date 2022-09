Niederlande-Newsletter: Gewinnen Sie tolle Holland-Preise!

Aus den Niederlanden. Über welche Themen aus den Niederlanden wollen Sie mehr lesen? Machen Sie mit bei unserer Umfrage und gewinnen Sie Reisen, Tickets und mehr!

Sie sind auch Fans des Nachbarlandes und informieren sich gerne über alles, was jenseits der Grenze so passiert? Wir wollen wissen, welche Themen aus den Niederlanden Sie besonders spannend finden, um sie ausreichend in unserer Niederlande-Berichterstattung online, in der Zeitung und im kostenlosen Niederlande-Newsletter zu berücksichtigen. Dafür müssen Sie uns nicht einmal abonniert haben!

Sie wollen mehr wissen über Urlaub, Politik und Sport im Nachbarland? Oder sich doch lieber über Royals, Freizeit und Shopping informieren? Weil uns Ihre Meinung wichtig ist, könnten Sie im Rahmen unserer großen Niederlande-Umfrage tolle Preise gewinnen – darunter Reisen, Gratistickets oder Bücher. Sie müssen uns nur verraten, was sie gerne lesen wollen. Hier geht es zur Umfrage mit Gewinnspielverlosung!

Niederlande-Gewinnspiel: Diese Preise werden verlost

Wir verlosen ein Wochenende auf Texel mit einer Hotelübernachtung (Schulferien/Feiertage ausgeschlossen, gesponsert vom Ferienpark De Krim), samt Fährticket (gesponsert vom VVV Texel) plus Rundflug über die Insel (vorrangig Wochentag, gesponsert vom Paracentrum Texel). Zudem gibt es fünf Tassen mit Watteninseln-Motiv für Nordseefans (gesponsort von Visit Wadden).

Wer es lieber urbaner mag, hat die Chance auf eine Reise nach Rotterdam. Wir verlosen ein Mal ein Wochenende für zwei Personen mit Hotelübernachtung und Frühstück im „The Slaak Loft“ (gültig bis 30. April 2023). Dazu gibt es zwei Eintrittstickets ins Depot Boijmans Van Beuningen (gesponsert von The Slaak und Dome).

Das Depot in Rotterdam. Foto: Ossip van Duivenbode / PR

Unterwegs in den Niederlanden: Gratistickets für Familienausflüge

Zudem sind 20 Gratis-Tickets für die Gartenbauausstellung Floriade zu gewinnen (verlängertes Wochenende vom 1. bis 3. Oktober, gesponsert von Floriade). Sie wollen gern für einen Ausflug ins schöne Limburg? Wir verlosen einmal vier Tickets für die Schlossgärten Arcen (gesponsert von Schlossgärten Arcen) sowie einmal vier Tickets für das Venloer Museum Van Bommel Van Dam (gesponsert von Venlo Partners).

Wer auch sonst gerne mit der Familie im Nachbarland unterwegs ist, dürfte sich über zwei Mal vier Tickets für den Freizeitpark Efteling oder ein Mal vier Tagestickets für den Burgers‘ Zoo freuen (gesponsort von Efteling bzw. Burgers‘ Zoo).

Buch-Inspiration: Tipps für Radfahren und Wandern in den Niederlanden

Ein Buch als Inspiration für Ihre nächste Reise in die Niederlanden? Auch das können Sie gewinnen. Für Radfans lockt bei unserem großen Niederlande-Gewinnspiel ein Rad- und Wanderführer für die Region Brabant (gesponsort von Visit Brabant).

Reiseführer Niederlande. Foto: PR

Zudem verlosen wir drei Marco Polo Niederlande-Reiseführer (gesponsert von der MAIRDUMONT GmbH & Co. KG). Und wer Spaß an Niederlande-Krimis und Camping hat, findet sicher Freude am Buch des Kabarettisten und Camping-Freundes Bernd Stelter „Mieses Spiel um schwarze Muscheln“ – ob nun zuhause auf der Couch oder beim nächsten Hollandurlaub im Nordseestrand.

Sie wollen uns Ihre Meinung mitteilen und gewinnen? Im Internet können Sie an unserer großen Umfrage und Verlosung teilnehmen: nrz.de/niederlandeumfrage.

Sie haben unseren kostenlosen Niederlande-Newsletter noch nicht abonniert, wollen aber keine Infos mehr aus dem Nachbarland verpassen? Hier geht es zur Anmeldung: nrz.de/niederlande-newsletter.

