Niederlande lockern weiter: Fast keine Corona-Maßnahmen mehr

Den Haag. Die Niederlande wollen weiter Richtung Normalität. Am Freitagabend gibt Premier Rutte bekannt wie weit: Fällt die Maskenpflicht für Innenräume?

Neue Lockerungen in den Niederlanden: Im Nachbarland von NRW sollen ab dem 26. Juni kaum mehr Corona-Maßnahmen gelten. Das berichten niederländische Medien am Freitagmorgen. Damit will die Regierung aufgrund der sinkenden Corona-Zahlen weitere Lockerungen vorziehen, die erst ab dem 30. Juni in Kraft treten sollten.

Am Freitagabend will sich Premier Mark Rutte bei einer Pressekonferenz in Den Haag ausführlich zu den Lockerungsplänen äußern. Zuvor waren in den niederländischen Medien Details zu den angekündigten Lockerungen veröffentlicht worden.

So sollen unter anderem Diskotheken wieder aufmachen und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus dem Homeoffice zurückkehren dürfen. Ob auch schon die Mundschutzpflicht in Innenräumen fällt, war bislang noch unklar. Es gilt unterdessen als sicher, dass die 1,5-Meter-Abstandpflicht noch nicht abgeschafft wird.

Ausgeh-Tipps und Neuigkeiten aus der Szene im Revier: Hier kostenlos für den WAZ-Gastro-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niederrhein