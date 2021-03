Niederlande: Läden öffnen aus Protest gegen Corona-Regeln

Aus den Niederlanden. Einzelhändlern aus dem niederländischen Klazienaveen nahe der Grenze reicht es: Sie öffnen aus Protest gegen die Corona-Maßnahmen ihre Geschäfte.

Aus Protest gegen die Corona-Maßnahmen in den Niederlanden haben am Dienstagmorgen Geschäfte in der Kleinstadt Klazienaveen in der Region Drenthe zu Niedersachsen ihre Türen geöffnet - nur, um sie nach kurzer Zeit wieder zu schließen. Das berichten niederländische Medien.

Im derzeitigen Lockdown müssen alle Geschäfte in den Niederlanden - außer jene des täglichen Bedarfs - geschlossen bleiben. Die Läden in Klazienaveen - darunter Mode- und Sportgeschäfte - setzten sich den Medienberichten zufolge am Dienstag für einige Stunden darüber hinweg.

Einzelhandel protestiert gegen Corona-Maßnahmen

„Wir wollen keinen Aufstand, aber wir müssen es tun. Wir können nicht mehr anders“, sagte Harrie van der Velde, Vorsitzende des Einzelhandelverbands Klazienaveen, der Nachrichtenagentur ANP. Nach Plänen der Regierung können Geschäfte allerdings anbieten und somit wieder einzelne Kunden empfangen.

Niederländischen Medienberichten zufolge habe der Bürgermeister der Gemeinde bereits Konsequenzen angekündigt. Nach der ersten Verwarnung am Dienstagvormittag machten die ersten Läden in Klazienaveen bereits wieder zu. Den Einzelhändlern drohen Geldbußen von bis zu 4.000 Euro.

