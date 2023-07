Niederlande: Königstag kommt wieder an die deutsche Grenze

Vergangenes Jahr fand der offizielle Königstagsempfang auch schon in der Grenzregion statt – allerdings in Maastricht im südlichen Dreiländereck.

Aus den Niederlanden. Jedes Jahr feiern die Niederlande den Geburtstag des Königs mit dem „koningsdag“. Der kommt 2024 wieder an die deutsche Grenze, nun im Norden.

Der nächste Königstag im Nachbarland wird im kommenden Jahr offiziell in Emmen in der niederländischen Grenzprovinz Drenthe gefeiert. Das teilte das niederländische Königshaus am Freitag mit. Die niederländische Stadt liegt im Norden des Landes an der Grenze zu Niedersachsen.

Am 27. April feiert das Nachbarland von NRW mit dem sogenannten „koningsdag“ den Geburtstag von Willem-Alexander mit großen Partys, Festivals, Jahr- und Trödelmärkten.

Zur Traditionen gehört es auch, dass die königliche Familie jedes Jahr eine andere Stadt in den Niederlanden besucht und dort die offiziellen Feierlichkeiten begeht. Als Beatrix noch Königin der Niederlande war, wurde der „Königinnentag“ am 30. April gefeiert. (mh)

