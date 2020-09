Niederlande: Klever Feuerwehr hilft bei der Brandbekämpfung

Das Gebäude in Millingen aan de Rijn in den Niederlanden brannte lichterloh.

Kleve/Millingen aan de Rijn. Grenzüberschreitende Hilfe: Der Löschzug Rindern unterstützte niederländische Feuerwehrleute beim Kampf gegen ein Feuer in Millingen aan de Rijn.

Der Löschzug Rindern der Freiwilligen Feuerwehr Kleve hat in der Nacht auf Dienstag, 22. September, die niederländischen Kameraden im Kampf gegen ein Feuer in Millingen aan de Rijn unterstützt. Um 2.43 Uhr waren die deutschen Feuerwehrleute gemeinsam mit der Brandweer Millingen aan de Rijn und der Brandweer Ubbergen zu einem Gebäudebrand im Pastoor-Graatweg alarmiert worden.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Durch einen massiven Löschangriff sowie den Einsatz eines Gelenkmastes der Brandweer Nijmegen konnten die Kräfte das Feuer unter Kontrolle bringen. Nach der Bekämpfung einzelner Glutnester konnte der Löschzug Rindern schließlich gegen 5.30 Uhr seinen Einsatz beenden und wieder einrücken.

49-jährige grenzüberschreitende Partnerschaft

Die Unterstützung aus Kleve beruht auf der mittlerweile 49-jährigen Partnerschaft der Brandweer Millingen aan de Rijn und des Löschzuges Rindern, die im Laufe der Jahre durch Kooperationsvereinbarungen zwischen der Veiligheidsregio Gelderland Zuid und der Stadt Kleve gefestigt wurde.

„Bei Einsätzen dieses Ausmaßes sind wir froh, die Kameraden aus Rindern als Unterstützung hinzuziehen zu können“, sagt Peter Heijmen, Groepchef der Brandweer Millingen aan de Rijn. „Die gemeinsamen Dienstabende zahlen sich in einer solchen Lage aus. Jeder weiß, was der andere macht und man arbeitet Hand in Hand und das fernab von jedem Kirchturmdenken und über Ländergrenzen hinaus. Das ist für mich der gelebte europäische Gedanke“, so Heijmen.