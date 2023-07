Niederlande: Handys sollen im Unterricht verboten werden

Handy-Stopp im Unterricht? Das will die niederländische Regierung (Symbolbild).

Den Haag. Lernen ohne Ablenkung: Die niederländische Regierung plant für kommendes Jahr ein Verbot von Handys im Klassenzimmer. Das ist das Vorhaben.

Die niederländische Regierung will zum kommenden Jahr ein Verbot von Handy im Unterricht einführen. Das teilte das niederländische Schulministerium am Dienstag mit. So solle sichergestellt werden, dass Schülerinnen und Schüler nicht mehr durch die Mobiltelefone abgelenkt werden.

„Auch wenn Handys fest zu unserem Leben gehören, im Klassenzimmer haben sie nichts zu suchen“, so Bildungsminister Robbert Dijkgraaf. „Da müssen Schülerinnen und Schüler sich konzentrieren können und Raums fürs Lernen bekommen. Wir wissen aus Studien, dass Handys das verhindern. Davor müssen wir unsere Schülerinnen und Schüler schützen.“

Für Aufgaben, bei denen Handy inhaltlich genutzt werden könnten, dürfen die Privatgeräte weiterhin benutzt werden. Über die Umsetzung des Verbots sollen die Schulen in den Niederlanden selbst entscheiden können – etwa auch darüber, ob sie Handys komplett aus ihren Gebäuden verbannen. (mh)

