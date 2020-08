Niederlande: Gemälde zum dritten Mal aus Museum gestohlen

Unbekannte hatten das Gemälde aus dem niederländischenHofje van Mevrouw van Aerden in Leerdam gestohlen.

Leerdam. In den Niederlanden ist ein Gemälde des bekannten Künstlers Frans Hals gestohlen worden – und das bereits zum dritten Mal. Die Polizei ermittelt.

Nicht zum Lachen: In den Niederlanden ist das Gemälde „Zwei lachende Jungen“ des bekannten niederländischen Malers Frans Hals aus einem Museum gestohlen worden - und das bereits zum dritten Mal.

Diebe hätten das Werk aus dem 17. Jahrhundert am Mittwochmorgen aus dem Museum Hofje van Mevrouw van Aerden in Leerdam gestohlen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Das Gemälde war bereits 1988 und 2011 aus dem selben Museum gestohlen worden.

Gemälde aus Museum südlich von Amsterdam zum dritten Mal gestohlen

Der Alarm in dem Museum etwa 60 Kilometer südlich von Amsterdam sei gegen 3.30 Uhr ausgelöst worden. Als die Polizei vor Ort eintraf, „stellte sich heraus, dass die Hintertür des Gebäudes aufgebrochen und ein Gemälde gestohlen wurde“. Nach dem Diebstahl wurden laut Polizei „umfassende Ermittlungen“ eingeleitet.

Das Werk „Zwei lachende Jungen“ zeigt zwei Jungen mit einem Krug Bier. Nachdem ersten Diebstahl 1988 dauerte es sechs Monate bis das Bild wiedergefunden wurde. Beim zweiten Diebstahl 2011 tauchte es erst drei Jahre später wieder auf. (AFP)