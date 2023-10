Limburg: Erster grenzübergreifender Museumsmonat startet

Aus der Grenzregion. Ein Ticket für dreizehn Museen in den Niederlanden und in NRW: Krefeld, Mönchengladbach, Venlo und Roermond starten ihren ersten Museumsmonat.

Die NRW-Städte Krefeld und Mönchengladbach sowie Venlo und Roermond in den Niederlanden bieten erstmals vom 10. November bis zum 10. Dezember einen gemeinsamen grenzübergreifenden Museumsmonat an. Die 13 beteiligten Museen in diesen vier Städten können in diesem Zeitraum mit einem Ticket besucht werden, wie die Städte Krefeld und Mönchengladbach ankündigten.

Die Eintrittskarten zum Preis von 25 Euro pro Person sind demnach ab dem 2. November in allen teilnehmenden Häusern erhältlich. Am Auftaktwochenende, am 11. und 12. November, gibt es den Angaben zufolge zudem einen kostenfreien Bustransfer zwischen Venlo und Krefeld sowie zwischen Roermond und Mönchengladbach.

Mit dem Angebot wollten die vier Städte ihr kulturelles Angebot dies- und jenseits der Grenze bekannter machen, hieß es. In Venlo können mit dem Ticket das Museum van Bommel van Dam, Limburgs Museum, Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen, Missiemuseum Steyl und das Limburgs Schutterij Museum besichtigt werden.

In Roermond beteiligt sich das Cuypershuis und in Mönchengladbach das Museum Abteiberg und das Museum Schloss Rheydt sowie das Textil-Technikum. In Krefeld können die Ausstellungen im Deutschen Textilmuseum, im Museum Burg Linn - mit seinem Archäologischen Museum, der Burg Linn und dem Jagdschloss - und die Kunstmuseen Krefeld mit den drei Spielorten Haus Lange, Haus Esters und Kaiser-Wilhelm-Museum besucht werden. (epd)

