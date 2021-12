Niederlande: Corona-Teillockdown zeigt wohl erste Wirkung

Aus den Niederlanden. Das Infektionsgeschehen in den Niederlanden stabilisiert sich. Experten vermuten erste Effekte des vor zwei Wochen eingeführten Teillockdowns.

Der vor gut zwei Wochen erlassene Teillockdown scheint erste Wirkung auf die Coronalage im Nachbarland zu zeigen. Das teilte das niederländische Gesundheitsinstitut RIVM mit. Demzufolge sei die Zahl der Neuinfektionen weniger stark gestiegen als noch in den vorherigen Wochen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 887, in der Vorwoche waren es rund 862.

In den Krankenhäusern habe die Belegung sogar abgenommen, meldete das Nationale Zentrum für Patientenverteilung LCPS. Bislang hatte sich die Lage in den Kliniken im Nachbarland so zugespitzt, dass die Niederlanden vergangene Woche Covid-19-Patienten nach NRW verlegen mussten. Ob sich die Lage weiter stabilisiert, ist aber noch unklar. Aktuell befindet sich das Land in einem verschärften Abendlockdown.

Selbst wenn sich die Zahlen günstig entwickelten, werde die Krankenhausbesetzung deutlich steigen. Das sagte Ernst Kuipers vom LCPS Medienberichten zufolge dem niederländischen Parlament. RIVM-directeur Jaap van Dissel betonte, dass die Niederlande nun stark aufs Boostern setzen müsse. Hätte das Land damit bereits früher begonnen, wären Infektionen und Krankenhausaufnahmen vermeidbar gewesen.

