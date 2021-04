Niederländische Regierung verlängert Corona-Lockdown erneut

Premier Mark Rutte will mindestens bis Ende April mit Lockerungen warten.

Aus den Niederlanden. Während niederländische Bürgermeister die Öffnung der Außengastro fordern, verlängert Premier Rutte den Lockdown. Lockerungen noch zu früh.

Die Botschaft von Niederlandes Premier Mark Rutte ist deutlich: Für Lockerungen in den Niederlanden ist es auch nach vier Monaten Lockdown noch zu früh. Die bestehenden Corona-Maßnahmen werden bis Ende April verlängert, wie der Regierungschef bei einer Pressekonferenz am Dienstagabend in Den Haag bekanntgab.

Zusammen mit Gesundheitsminister Hugo de Jonge stellte Rutte während der Pressekonferenz auch einen Plan mit möglichen Öffnungsschritten vor. Die ersten Lockerungen seien aber frühestens ab dem 28. April zu erwarten.

Premier Rutte: Noch keine Lockerungen möglich

Im ersten Schritt könnten Außengastronomie und Geschäfte unter bestimmten Bedingungen öffen. Im gleichen Schritt sollen dem Plan zufolge die Sperrstunde und bestimmte Kontaktbeschränkungen aufgehoben werden. Erst in den folgenden Schritten könnten unter anderem Freizeit- und Kultureinrichtungen wieder öffnen.

Zunächst müsse aber die Zahl der Patienten in den Krankenhäusern drastisch zurückgehen, betonte Premier Rutte. "Wir hoffen, dass wir dann Öffnungen ankündigen können, aber das ist kein Versprechen. Es hängt stark davon ab, wie die Situation in den Krankenhäusern ist", so Rutte. Die aktuelle Lage sei sehr schlecht.

Bürgermeister fordern Öffnung der Außengastro

Die in Aussicht gestellten Lockerungen gehen einigen Politikern und der Gastrobranche unterdessen nicht schnell genug. Im Vorfeld der Pressekonferenz hatten die Bürgermeister der vier großen Städte Amsterdam, Rotterdam, Den Haag und Utrecht niederländischen Medienberichten zufolge trotz angespannter Corona-Lage für eine schnelle Öffnung der Außengastronomie gefordert.

Um Ansteckungen mit dem Corona-Virus durch ungeregelte Zusammenkünfte zu verhindern, sei ein Öffnen der Außengastronomie ratsam, heißt es in dem "dringenden Appell". Zuletzt war es zu größeren Zusammenkünften in Amsterdam gekommen.

Niederländischer Gastroverband: "Schlag ins Gesicht"

"In dichtbevölkerten Städten haben die Einwohner den öffentlichen Raum sehr nötig", heißt es in dem gemeinsamen Statement. Sobald das Wetter besser wird, werde dieser ohnehin von den Menschen genutzt, so die Argumentation der Politiker.

Bereits im Vorfeld der Pressekonferenz wurde bekannt, dass die Regierung noch keinen Raum für Lockerungen sieht. Gesundheitsminister Hugo de Jonge sagte, die Regierung werde "in Sicht des Hafens nichts Dummes tun." Ein Sprecher des Branchenverbands Koninklijke Horeca Nederland (KHN) nannte die Absage der Regierung "einen Schlag ins Gesicht der Gastrounternehmer".

Lockdown: Das gilt in den Niederlanden

Der Lockdown im Nachbarland wurde Mitte Dezember verhängt. Geschäfte und Gaststätten sind seither geschlossen, persönliche Kontakte wurden drastisch auf eine Person aus einem anderen Haushalt pro Tag beschränkt. Seit Ende Januar gilt eine abendliche Ausgangssperre. Seit einigen Wochen dürfen Geschäfte zumindest Kunden mit einem Termin einlassen.

Die Zahl der Neuinfektionen ist in der vergangenen Woche erneut gestiegen, auch wurden mehr Patienten mit Covid-19 in Krankenhäuser eingeliefert. Es wurden 297 Infektionen pro 100 000 Einwohner gemeldet. In einigen Regionen liegt diese Sieben-Tage-Inzidenz sogar bei mehr als 350. Zum Vergleich: In Deutschland wurden zuletzt gut 140 Infektionen pro 100 000 Einwohner registriert. (red./dpa)